Bürgermeisterin bat am Tag vor Attacke um Hilfe

Schon mehrfach hatte sich die SPD-Politikerin offenbar Hilfe suchend an die Polizei und das Jugendamt gewendet, aufgrund der massiven Konflikte zwischen ihr und der Jugendlichen. Offenbar fühlte sie sich massiv von der 17-Jährigen bedroht. Im Juni soll Stalzer dann sogar einen Brandbrief an Exekutive und Amt verfasst haben – darin war von der Verzweiflung der Frau und der Ohnmacht aufgrund der Untätigkeit der Behörden zu lesen.