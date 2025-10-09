Zell wurde im Salzburg-Derby von Juniors überrannt

Klare Sache im ersten Salzburger Derby der noch jungen Alps Hockey League-Saison. Die RB Juniors fertigten den amtierenden Meister aus Zell mit 5:1 ab. Das Farmteam trumpfte mit Schnelligkeit auf, den Eisbären war der fehlende Rhythmus anzusehen.
Beide Seiten waren sich vor dem ersten Salzburger Saison-Derby in der Alps Hockey League einig. „Es wird ein hartes Spiel“, hörte man aus beiden Lagern. „Hart“ wurde es aber nur für Zell – die Juniors siegten im Volksgarten klar mit 5:1.
Wir haben mit sehr viel Energie und über 60 Minuten gutes Eishockey gespielt
Vadim Schreiner
„Wir haben mit sehr viel Energie und über 60 Minuten gutes Eishockey gespielt“, jubelte Rückkehrer Vadim Schreiner. Er und seine Teamgefährten gerieten zunächst aber in Rückstand. Szypula fälschte die Scheibe gekonnt ins Tor – 0:1. Danach übernahmen aber die Hausherren das Ruder und gaben es auch nicht mehr her. Schreiner sorgte vor der ersten Pause für den Ausgleich: „Das fühlt sich richtig gut an!“
Die Eisbären hatten vor allem im Mitteldrittel Probleme den Cracks von Coach Teemu Levijoki etwas entgegenzusetzen. Die Pinzgauer wurden regelrecht überrannt und machten sich mit vielen Strafen selbst das Leben schwer – der fehlende Spiel-Rhythmus war offensichtlich. Maul, Lanzinger und Eliseev stellten innerhalb von zehn Minuten auf 4:1. Mit dem Empty Net-Treffer machte Eliseev vier Minuten vor Schluss alles klar und fixierte den zweiten Sieg in Folge. Die Blau-Gelben konnten den „Eisarena-Fluch“ abermals nicht brechen. „Wir haben zu viele Strafen genommen und waren auch nicht spritzig genug“, resümierte Zells Max Wilfan.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.