Zell wurde im Salzburg-Derby von Juniors überrannt

Die Eisbären hatten vor allem im Mitteldrittel Probleme den Cracks von Coach Teemu Levijoki etwas entgegenzusetzen. Die Pinzgauer wurden regelrecht überrannt und machten sich mit vielen Strafen selbst das Leben schwer – der fehlende Spiel-Rhythmus war offensichtlich. Maul, Lanzinger und Eliseev stellten innerhalb von zehn Minuten auf 4:1. Mit dem Empty Net-Treffer machte Eliseev vier Minuten vor Schluss alles klar und fixierte den zweiten Sieg in Folge. Die Blau-Gelben konnten den „Eisarena-Fluch“ abermals nicht brechen. „Wir haben zu viele Strafen genommen und waren auch nicht spritzig genug“, resümierte Zells Max Wilfan.