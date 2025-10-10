Frankreich bekommt wohl keinen linken Premier

Faure hat am Freitag gesagt, dass er nicht garantieren könne, dass seine Partei nicht auch die nächste Regierung zu Fall bringen werde. Der Sturz einer weiteren Regierung würde die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen erhöhen, die vor allem der extremen Rechten Zulauf bringen dürfte. Macron könnte am Freitagabend grundsätzlich auch selbst die Nationalversammlung auflösen und Neuwahlen ansetzen, das gilt aber nicht als wahrscheinlich.