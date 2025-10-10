Frankreich bekommt wohl keinen linken Premier

Das linke Lager in Frankreich rechnet nicht damit, dass eine Premierministerin oder ein Premierminister aus den eigenen Reihen ernannt wird. Dazu scheine Präsident Emmanuel Macron nicht bereit zu sein, sagte Olivier Faure, Chef der sozialistischen Partei. Grünen-Chefin Marine Tondelier bestätigte diesen Eindruck.
Erwartet wird, dass sich Macron am Freitagabend noch vor 20 Uhr (MESZ) zu seiner Entscheidung äußern wird. Macron wurde in Frankreich direkt gewählt und ist dafür zuständig, eine Ministerpräsidentin oder einen Ministerpräsidenten zu ernennen. Wie berichtet, war Premier Sebastien Lecornu am Montag zurückgetreten – nur wenige Stunden, nachdem er sein Kabinett vorgestellt hatte. Er war bereits der fünfte Regierungschef Frankreichs in weniger als zwei Jahren.
Bereits seit Macrons Wiederwahl 2022 herrscht in Frankreich politische Instabilität. 2024 wurde die Parlamentswahl vorgezogen. Seither ist die Nationalversammlung zersplittert. Gestritten wird unter anderem über das reguläre Pensionsantrittsalter, das um zwei Jahre auf 64 angehoben werden soll, über die hohen Schulden und eine Vermögenssteuer, die zuletzt die Sozialistinnen und Sozialisten forderten. Sollte Macron erneut jemanden aus seinem eigenen Lager ernennen, wäre der Widerstand der Opposition groß.
Faure hat am Freitag gesagt, dass er nicht garantieren könne, dass seine Partei nicht auch die nächste Regierung zu Fall bringen werde. Der Sturz einer weiteren Regierung würde die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen erhöhen, die vor allem der extremen Rechten Zulauf bringen dürfte. Macron könnte am Freitagabend grundsätzlich auch selbst die Nationalversammlung auflösen und Neuwahlen ansetzen, das gilt aber nicht als wahrscheinlich.
