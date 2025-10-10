Gouverneur von Illinois spottet über Trump

„Wie Sie sehen können, herrscht hier Chaos und Verwüstung“, sagte JB Pritzker mit ernster Miene. Es sei eine Herausforderung, in Chicago zu überleben. Die Leute würden „gezwungen, Hotdogs mit Ketchup zu essen“, das ist ein kulinarisches Tabu in der Metropole. Das Video mit Pritzker wurde in der TV-Show „Jimmy Kimmel Live!“ ausgestrahlt. Kimmel rief die Zuschauerinnen und Zuschauer in „vom Krieg zerstörten Gemeinden“ der USA anschließend auf, ähnliche Videos hochzuladen. „Zeigt mir euer Höllenloch“ bedeutet der Name des Hashtags auf Deutsch.