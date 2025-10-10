Dubowy: „Hamas bekommt 250 Terroristen zurück“

Während im Nahen Osten also ein zerbrechlicher Waffenstillstand gilt, tobt in der Ukraine der Krieg weiter. Russische Streitkräfte griffen in der Nacht erneut die ukrainische Energieinfrastruktur an, wodurch große Teile Kiews ohne Strom blieben. Kurz vor Beginn des Winters wächst die Sorge, dass Putin seine Offensive verschärfen könnte und die Frage, ob Trump auch hier als Friedensstifter auftreten kann, wird immer lauter.