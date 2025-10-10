Dubowy: „Hamas bekommt 250 Terroristen zurück“

Russische Raketen legen Kiews Stromnetz lahm, während im Nahen Osten die Waffen erstmals schweigen. Doch der Blick richtet sich nun auf Donald Trump: Der US-Präsident hat es geschafft, zwischen Israel und der Hamas eine Waffenruhe zu erreichen. Doch hält sie und kann er nun auch in der Ukraine Frieden stiften? Osteuropaforscher Alexander Dubowy ordnet ein.
Der diesjährige Friedensnobelpreis ging nicht an Donald Trump, sondern an die venezolanische Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado. Sollte Trump jedoch die fragile Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas stabilisieren, könnte sich das nächstes Jahr ändern. „Vielleicht im kommenden Jahr“, sagt Osteuropaforscher Dubowy. „Aber Trump wird noch einige Jahre an der Macht bleiben. Warten wir ab, wie sich der Frieden entwickelt.“
Beide Seiten halten sich bisher an das Abkommen. Israel zieht Truppen ab, Hamas weigert sich, ihre Waffen abzugeben, und bietet stattdessen eine einjährige Waffenruhe an. „Ob Israel zustimmt, ist fraglich“, so Dubowy. Rund 1.700 Gefangene sollen freikommen, darunter 250 verurteilte Terroristen. „Hamas bekommt damit große Teile ihres Netzwerks zurück. Ob das wirklich friedensförderlich ist, bleibt abzuwarten.“
Während im Nahen Osten also ein zerbrechlicher Waffenstillstand gilt, tobt in der Ukraine der Krieg weiter. Russische Streitkräfte griffen in der Nacht erneut die ukrainische Energieinfrastruktur an, wodurch große Teile Kiews ohne Strom blieben. Kurz vor Beginn des Winters wächst die Sorge, dass Putin seine Offensive verschärfen könnte und die Frage, ob Trump auch hier als Friedensstifter auftreten kann, wird immer lauter.
Das gesamte Gespräch mit Osteuropaforscher Alexander Dubowy sehen Sie im Video oben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.