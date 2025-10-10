Israel zieht aus Gaza ab: Waffenruhe in Kraft

Abzug, aber nicht gänzlich

Dem Gaza-Friedensplan zufolge sollte Israel innerhalb von 24 Stunden nach der Kabinettszustimmung – die in der Nacht auf Freitag erfolgte – seine Positionen räumen. Nach dem Rückzug wird Israel der Vereinbarung zufolge noch die Kontrolle über 53 Prozent des Küstenstreifens in den grenznahen Pufferzonen behalten. Im Anschluss an die Umsetzung des Rückzugs soll eine Waffenruhe in Kraft treten.