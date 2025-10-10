Pkw kracht in Wohnmobil: Zwei Schwerverletzte

Zu einem schrecklichen Unfall kam es Freitagvormittag auf der Reschenbundesstraße bei Pfunds im Tiroler Oberland. Ein Autofahrer (75) kam auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein Wohnmobil. Zwei Personen wurden schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich Freitag kurz nach 10.30 Uhr. Warum der einheimische Autofahrer (75) auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist vorerst noch unklar. Die Folgen waren jedoch fatal: Der Pkw krachte mit voller Wucht in ein entgegenkommendes Wohnmobil eines deutschen Ehepaares (68 und 73).
Das Auto wurden in der Folge von der Straße geschleudert und landete in einer Wiese. Das Wohnmobil kam durch den Zusammenstoß ins Wanken und kippte um. Herumfliegende Fahrzeugteile trafen einen nachkommenden Pkw und beschädigten diesen.
Mit Spreizwerkzeug Unfallopfer befreit
Der 75-jährige Autofahrer musste von der Feuerwehr mit einem Spreizwerkzeug aus dem schwer beschädigten Wagen befreit werden. Der Mann hat bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.
Schwer verletzt ist auch die Ehefrau des Deutschen, die im Wohnmobil Beifahrerin war. Sie wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. Ihr Mann kam mit leichten Verletzungen davon.
Die Bergung der Verletzten und der Unfallautos dauerte über zwei Stunden. Für diese Zeit musste die Reschenstraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Für Autos gab es eine lokale Umleitung, Lkw mussten die Sperre abwarten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.