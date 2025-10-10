Pkw kracht in Wohnmobil: Zwei Schwerverletzte

Mit Spreizwerkzeug Unfallopfer befreit

Der 75-jährige Autofahrer musste von der Feuerwehr mit einem Spreizwerkzeug aus dem schwer beschädigten Wagen befreit werden. Der Mann hat bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.