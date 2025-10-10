Nächster Jobabbau bei Bosch: 1400 müssen gehen

Produktion in zwei Ländern stoppt

BSH teilte am Freitag mit, dass die Produktion von Waschmaschinen im brandenburgischen Nauen sowie die Herstellung von Herden und Dunstabzugshauben im baden-württembergischen Bretten eingestellt wird. Insgesamt werden damit 1400 Stellen abgebaut: etwa 980 Beschäftigte sind in Bretten bei Karlsruhe betroffen, 440 in Nauen nordwestlich von Berlins.