Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schrumpfender Markt

Nächster Jobabbau bei Bosch: 1400 müssen gehen

Wirtschaft
10.10.2025 17:02
Neben der Automobil- macht auch die Hausgeräte-Krise nicht Halt vor Bosch.
Neben der Automobil- macht auch die Hausgeräte-Krise nicht Halt vor Bosch.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Die Hausgeräte-Branche befindet sich im Umbruch: Der Bosch-Tochter BSH reicht es nicht mehr – das Unternehmen schließt zwei ihrer wichtigsten deutschen Produktionsstätten und gibt damit massiv auf dem heimischen Markt auf. 

0 Kommentare

Betroffen sind hunderte Arbeitsplätze in Baden-Württemberg und Brandenburg. Ein Schritt, den das Management als notwendig erachtet, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu bleiben.

Produktion in zwei Ländern stoppt
BSH teilte am Freitag mit, dass die Produktion von Waschmaschinen im brandenburgischen Nauen sowie die Herstellung von Herden und Dunstabzugshauben im baden-württembergischen Bretten eingestellt wird. Insgesamt werden damit 1400 Stellen abgebaut: etwa 980 Beschäftigte sind in Bretten bei Karlsruhe betroffen, 440 in Nauen nordwestlich von Berlins.

Die Schließungen erfolgen schrittweise. Die Produktion in Nauen soll bis Mitte 2027 auslaufen, in Bretten wird sie im März 2028 eingestellt.

Schrumpfender Markt und Billig-Konkurrenz
BSH begründet den drastischen Schritt mit wirtschaftlichen Zwängen. Die Produktion sei aufgrund eines schrumpfenden Marktes und wachsender Billig-Konkurrenz „dauerhaft unterausgelastet“. Auch in absehbarer Zeit sei mit keinem relevanten Marktwachstum zu rechnen. Daher müssten die Kapazitäten reduziert werden.

Lesen Sie auch:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gegen den geplanten Stellenabbau bei Bosch protestiert.
Auch in Österreich
Autozulieferer Bosch streicht weitere 13.000 Jobs
25.09.2025
Kürzungen bei Bosch
Werke in Hallein bleiben von Jobabbau verschont
26.09.2025

In Zukunft sollen Herde, Waschmaschinen und Dunstabzüge aus anderen europäischen Werken produziert werden. BSH-Chef Matthias Metz erklärte: „Dieser Schritt ist notwendig, um unsere Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit abzusichern.“ Das Unternehmen kündigte an, nach sozialverträglichen Lösungen für die betroffenen Arbeitnehmer zu suchen. BSH beschäftigt in Deutschland rund 16.000 Mitarbeiter, weltweit sind es 57.000.

Unabhängig von Autozuliefer-Plänen
Eine BSH-Sprecherin betonte, dass dieser Stellenabbau unabhängig von den geplanten Streichungen in der Autozuliefer-Sparte des Mutterkonzerns Bosch zu sehen ist. Bosch hatte Ende September die Streichung von 13.000 Arbeitsplätzen in dieser Sparte angekündigt. Der Abbau bei BSH Hausgeräte ist somit eine separate Entscheidung aufgrund der spezifischen Marktlage im Hausgerätebereich.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
160.313 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
136.959 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
124.470 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1364 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
802 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Wirtschaft
Schrumpfender Markt
Nächster Jobabbau bei Bosch: 1400 müssen gehen
Jobs wandern ab
Faber-Castell sperrt Werk in Oberösterreich zu
Showdown in Innsbruck
Prozess gegen Benko: Das sind die acht Zeugen
Forum
Supermarktepidemie: Wie viel ist zu viel?
Thermen etc.
Vamed: Porr und Strabag kaufen doch nicht zusammen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf