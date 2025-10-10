Vorteilswelt
Nach Sporthilfe Gala

Auch England zeichnet Erfolgscoach Glasner aus

Fußball International
10.10.2025 17:48
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Oliver Glasner ist nur zwei Tage nach seiner Ehrung bei der Sporthilfe Gala als Österreichs bester Trainer der Saison auch von der englischen Premier League zum Trainer des Monats September gewählt worden. 

Wie die Liga am Freitag bekanntgab, erhielt der Coach von Crystal Palace die Auszeichnung als erst zweiter Österreicher nach Ralph Hasenhüttl mit Southampton im Juli 2020.

Mit seiner Truppe baute Glasner u.a. mit einem Sieg über Liverpool die – inzwischen beendete – Serie ohne Pflichtspielniederlagen auf 18, Anfang Oktober dann sogar auf 19 Spiele aus.

Starke Konkurrenz
Glasner setzte sich gegen teils namhafte Konkurrenten wie Pep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal) und Regis Le Bris (Sunderland) durch. Bei der Wahl werden Stimmen von Fans mit jenen von Fußball-Experten kombiniert.

