„Neuen Weg finden“: Peter Pilz tritt der ÖVP bei

Die „Familie“ wird ihn noch „kennenlernen“

Auch die Koalitionsverhandlungen 2003 zwischen Grünen und ÖVP scheiterten am Streit um den Eurofighter. Pilz sagte später: „Es ist an der ÖVP gescheitert, weil sie jede Alternative zu Eurofighter abgelehnt hat.“ Bis heute gilt Pilz als einer der konsequentesten Kritiker der Volkspartei – was genau er mit seiner wohl nicht ganz erstgemeinten Aktion bezwecken will, bleibt offen.