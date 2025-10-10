Fünffach-Vater ging auf hupenden Busfahrer los

Emotionen schlagen besonders dann hoch, wenn die tägliche Mobilität in irgendeiner Weise gestört, behindert oder verzögert wird. Nicht selten kommt es im Straßenverkehr dann zu handfesten Streitereien, die vor Gericht enden. So wie jetzt wieder einmal in Innsbruck, wo ein fünffacher Familienvater (42) einen Busfahrer verletzt haben soll.