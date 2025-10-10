Fünffach-Vater ging auf hupenden Busfahrer los

Emotionen schlagen besonders dann hoch, wenn die tägliche Mobilität in irgendeiner Weise gestört, behindert oder verzögert wird. Nicht selten kommt es im Straßenverkehr dann zu handfesten Streitereien, die vor Gericht enden. So wie jetzt wieder einmal in Innsbruck, wo ein fünffacher Familienvater (42) einen Busfahrer verletzt haben soll.
Der gelernte Baggerfahrer stürmte im Juli mitten in der Tiroler Landeshauptstadt vor Dutzenden Zeugen wutentbrannt auf den Fahrer eines Linienbusses zu und drückte ihn gegen den Bus.
Angst um schlafende Tochter
„Er hat mich angehupt und ich hatte Angst um meine zuckerkranke Tochter, die im Auto eingeschlafen war“, versuchte der Angeklagte seine kurze Zündschnur zu rechtfertigen.
Ich hatte ein Ziehen in der rechten Schulter sowie mehrere Kratzer.
Der verletzte Busfahrer als Zeuge vor Gericht
Zehn Tage im Krankenstand
Das Opfer war danach zehn Tage im Krankenstand. „Ich hatte ein Ziehen in der rechten Schulter sowie mehrere Kratzer“, erklärte der Busfahrer vor Gericht.
Geldstrafe statt Diversion
Da der 42-Jährige bereits vor vier Jahren in den Genuss einer Diversion kam, kam es diesmal zu keiner außergerichtlichen Einigung. Über ihn wurde eine Geldstrafe in Höhe von 960 Euro verhängt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.