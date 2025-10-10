Obduktion: Arbeiter ist nach Bootsunfall ertrunken

Es waren lange Stunden des Zitterns am Mittwochvormittag in Graz-Liebenau. Am frühen Nachmittag dann schlussendlich die traurige Gewissheit: Jener Arbeiter, der bei einem Bootsunfall an der Baustelle der neuen Murbrücke der A2 mit zwei Kollegen über Bord ging, konnte nur noch tot geborgen werden. Die anderen beiden hatten sich ans Ufer retten können.