Fridays For Future rief zu zwei Klimastreiks auf

„Jetzt ist die Regierung am Zug, vor allem uns als Jugend zu schützen“, sagte Sprecherin Laila Kriechbaum von Fridays For Future. Das Organisationsteam berichtete von mehr als 5000 Teilnehmenden in Wien und etwa 500 in Linz. In Wien war Grünen-Chefin Leonore Gewessler eine von ihnen. „Heute gehen Tausende Menschen für echten Klimaschutz auf die Straße – und die SPÖ will gleichzeitig eine Autobahn durch ein Naturschutzgebiet treiben. Der Lobau-Tunnel zerstört Natur, verschärft die Klimakrise und verschlingt Milliarden“, sagte die ehemalige Klimaschutzministerin.