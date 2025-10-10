Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wien und Linz

Fridays For Future rief zu zwei Klimastreiks auf

Wien
10.10.2025 16:45
Fridays For Future hat für den heutigen Freitag zu Klimastreiks in Wien (Bild) und Linz ...
Fridays For Future hat für den heutigen Freitag zu Klimastreiks in Wien (Bild) und Linz ausgerufen.(Bild: APA/LUKAS HUTER)

Die Organisation Fridays For Future hat für den heutigen Freitag wieder zu Klimastreiks aufgerufen. Die Teilnehmenden protestierten gegen die „fossile Politik der Regierung“, für ein Klimaschutzgesetz und gegen den geplanten Ausbau der S1 durch die Lobau. Demonstriert wurde in Wien und Linz.

0 Kommentare

In Wien bewegte sich der Demozug von der Landstraße über den Ring zum Maria-Theresien-Platz, wo für 17 Uhr die Endkundgebung angesetzt war. In Linz gingen die Teilnehmenden vom Hauptplatz über die Nibelungenbrücke zurück zum Landhaus. Der ÖAMTC warnte vor Staus und Verzögerungen in der Wiener Innenstadt und riet, großräumig über den Gürtel auszuweichen oder U-Bahnen zu benutzen.

„Jetzt ist die Regierung am Zug, vor allem uns als Jugend zu schützen“, sagte Sprecherin Laila Kriechbaum von Fridays For Future. Das Organisationsteam berichtete von mehr als  5000 Teilnehmenden in Wien und etwa 500 in Linz. In Wien war Grünen-Chefin Leonore Gewessler eine von ihnen. „Heute gehen Tausende Menschen für echten Klimaschutz auf die Straße – und die SPÖ will gleichzeitig eine Autobahn durch ein Naturschutzgebiet treiben. Der Lobau-Tunnel zerstört Natur, verschärft die Klimakrise und verschlingt Milliarden“, sagte die ehemalige Klimaschutzministerin.

Zitat Icon

Der Lobau-Tunnel zerstört Natur, verschärft die Klimakrise und verschlingt Milliarden.

Grünen-Chefin Leonore Gwessler nahm am Klimastreik teil.

Unterstützung kam unter anderem von NGOs aus dem Umweltbereich wie Greenpeace. „Seit Monaten wird in Österreich ein Klimagesetz versprochen, doch passiert ist nichts. Dabei ist klar: Ohne verbindliche Regeln und Konsequenzen bei verfehlten Zielen bleibt Klimaschutz in Österreich eine leere Worthülse. Wir brauchen ein Gesetz, das Klimaneutralität bis 2040 gesetzlich festschreibt und einen klaren Ausstieg aus Öl und Gas festlegt (...)“, sagte Marc Dengler von Greenpeace.

Lesen Sie auch:
Der ÖAMTC warnt vor massiven Verzögerungen in der Wiener Innenstadt aufgrund des „Großstreiks ...
In Wiener Innenstadt
Autofahrer aufgepasst: Sperren durch Klima-Protest
10.10.2025
„Keine leichte Zeit“
Vom Boom zum Bruch: Ist die Klimabewegung tot?
09.02.2025
Protest vor Zentrale
Fridays for Future wirft ÖVP „Klimakillen“ vor
08.09.2025

Die beiden Klimastreiks hatten am Freitag um 15 Uhr begonnen. „Wir bleiben stabil, wenn‘s die Politik nicht ist“, schrieb Fridays For Future Austria auf Facebook. Fridays For Future Vienna bat explizit darum, keine nationalen Flaggen und Symbole auf die Kundgebung mitzunehmen. Zudem lehne man „antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und alle Formen von Diskriminierung“ ab, hieß es.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienLinzÖsterreich
GreenpeaceFridays for FutureÖAMTC
KlimaschutzgesetzRegierung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
11° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
11° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
11° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 16°
Symbol bedeckt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
160.313 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
136.959 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
124.470 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1364 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
802 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Wien
In Wien und Linz
Fridays For Future rief zu zwei Klimastreiks auf
Langer Akt
Spionage: Anklage gegen Egisto Ott rechtskräftig
Philipp Hochmair
„Ich bin ein kreativer Krieger, ein Kunstsoldat!“
Neu in Wien
Ein Supermarkt, in dem jeder Kunde Besitzer ist
Mildes Urteil
IS-Anhänger drohte Bundeskanzler mit Hinrichtung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf