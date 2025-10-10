Rechtspopulist Wilders taucht in Anschlagsplan auf

Der belgische Premierminister Bart De Wever war unter anderem Vorsitzender der Neu-Flämischen Allianz (N-VA) und hat sich in der Vergangenheit selbst als Nationalisten und konservativ bezeichnet. Er sagte unter anderem, dass Migrantinnen und Migranten die Sprache lernen und die „Grundregeln unserer Kultur“ akzeptieren müssten. Er unterstützte das Burkaverbot, das in Belgien 2010 erlassen wurde. Kleidung, die den ganzen Körper bedecke, schaffe eine Kultur der Angst und Verschlossenheit, argumentierte er.