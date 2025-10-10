„Gehe nirgendwohin“
Rechtspopulist Wilders taucht in Anschlagsplan auf
Weil sie Terrorattacken gegen europäische Politikerinnen und Politiker geplant haben sollen, sind drei Personen in Belgien festgenommen worden. Sie sollen unter anderem den belgischen Premierminister Bart De Wever und den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders im Visier gehabt haben.
Es werde derzeit geprüft, ob es „wahr ist oder nicht“, dass er selbst eines der Anschlagsziele gewesen sei, schrieb Wilders am Freitag auf der Plattform X „Bis ich das weiß, gehe ich nirgendwohin.“ Der belgische Fernsehsender VRT berichtete am Freitag, dass Wilders in den Plänen der dschihadistischen Gruppe aufgetaucht sei.
Der Vorsitzende der niederländischen Freiheitspartei (PVV) war schon öfter im Visier dschihadistischer Gruppen und steht seit 2004 wegen Morddrohungen unter ständigem Polizeischutz.
Hier sehen Sie das Posting von Wilders:
Der belgische Premierminister Bart De Wever war unter anderem Vorsitzender der Neu-Flämischen Allianz (N-VA) und hat sich in der Vergangenheit selbst als Nationalisten und konservativ bezeichnet. Er sagte unter anderem, dass Migrantinnen und Migranten die Sprache lernen und die „Grundregeln unserer Kultur“ akzeptieren müssten. Er unterstützte das Burkaverbot, das in Belgien 2010 erlassen wurde. Kleidung, die den ganzen Körper bedecke, schaffe eine Kultur der Angst und Verschlossenheit, argumentierte er.
Zwei Verdächtige in U-Haft
Wie berichtet, wurde in Belgien in letzter Minute ein Anschlag auf Bart De Wever vereitelt. In Antwerpen wurden ein 16-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 23-Jähriger festgenommen. Bei Durchsuchungen fand die Polizei einen selbstgebauten, noch nicht einsatzfähigen Sprengsatz, einen Beutel mit Stahlkugeln und einen 3-D-Drucker, mit dem vermutlich Drohnenbauteile gefertigt werden sollen. Zwei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, der 23-Jährige wurde wieder freigelassen.
Die Ermittlungen gegen die terroristische Vereinigung laufen bereits seit September. Man habe Hinweise auf einen „dschihadistisch motivierten Anschlagsplan“ erhalten, teilte die Polizei mit.
