RH fordert neues Versicherungsmodell

Klimakrise steigert Hochwasserrisiko

Als Folge der Klimakrise steigen sowohl die Häufigkeit als auch die Intensität von Extremwetterereignissen und in Österreich ist laut OECD das Hochwasserrisiko die größte Herausforderung bei der Anpassung. Der Rechnungshof überprüfte für den Zeitraum 2019 bis 2023 neben den zuständigen Ministerien auch exemplarisch die Länder Kärnten und Tirol. In dieser Zeit kam es zu drei großen Hochwasserereignissen mit „gravierenden“ Schäden (2002, 2005 und 2013). Am stärksten waren die beiden Bundesländer hier von Wildbach- und Lawinenereignissen betroffen. In Tirol waren die Schäden mit 315,46 Millionen Euro etwa 1,6-mal so hoch wie in Kärnten mit 194,46 Millionen Euro, hieß es vom RH.