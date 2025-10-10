Vorteilswelt
Mehrere Verletzte

Shuttle rollte davon, prallte in geparkten Traktor

Kärnten
10.10.2025 17:31
Die Verletzten wurden ins LKH Villach gebracht.
Die Verletzten wurden ins LKH Villach gebracht.(Bild: Fister Katrin)

Das akustische Signal eines Fahrzeuges wegen einer nicht korrekt geschlossenen Tür stand am Anfang, am Ende stehen zwei beschädigte Fahrzeuge und mehrere verletze Fahrzeuginsassen in Kärnten.

Es sollte auf eine Exkursion gehen, daher holte eine Shuttlebus-Lenkerin (53) am Freitag gegen 11.30 Uhr sechs Deutsche im Alter von 54 bis 88 Jahren bei einem Hotel im Bezirk Feldkirchen ab. Wenige Meter nach der Abfahrt gab das Fahrzeug durch akustische Signale einen Hinweis, dass eine Tür nicht ordnungsgemäß verschlossen war.

Die Lenkerin hielt daraufhin auf der Fahrbahn in einem Gefälle an, stieg aus und begab sich hinter dem Fahrzeug zur Beifahrerseite. Aus bislang ungeklärten Gründen begann das Fahrzeug zu rollen.

Die 53-Jährige versuchte von der Beifahrerseite aus, das Fahrzeug zum Stehen zu bringen, was aber nicht gelang. Der Shuttlebus rollte etwa 100 Meter bergab und kollidierte schließlich mit einem in einem Carport abgestellten Traktor.

Durch die Kollision wurden mehrere Insassen verletzt und mussten ins Klinikum Villach gebracht werden. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Mit welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug im Blindflug unterwegs gewesen war und weitere Details zum Unfallhergang werden von der Polizei Bodensdorf noch ermittelt.

