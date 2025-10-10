RH übt scharfe Kritik an Integrationsagentur AEI

Geldabfluss Richtung Malta

Mehrere Beamte der Ressorts hatten bei der Agentur eine angebliche Nebenbeschäftigung angemeldet. Die Finanzbehörde von Malta hatte die österreichischen Kollegen über Treuhandgesellschaften zugunsten der Familie der AEI-Chefin informiert. Sie selbst soll als Treuhänderin eingetragen gewesen sein. Nach weiteren Analysen bestand der Verdacht, dass EU-Geld nach Malta transferiert wurde. Nach den Razzien im Innen- und im Finanzministerium war der Gruppe die Befugnis für ihren eigentlichen Hauptzweck, das sogenannte „Twinning“ entzogen worden. Die Bilanzsummen der AEI stiegen zwischen 2017 und 2019 von 580.000 auf 15,5 Millionen Euro an.