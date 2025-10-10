Palästinenser kehren in Trümmerlandschaft zurück

Ganze Stadtteile sind verschwunden

„Gott sei Dank steht mein Haus noch“, sagt der 40-jährige Ismail Sajda aus Gaza-Stadt gegenüber dem „Guardian“. „Aber der Ort ist zerstört, die Häuser meiner Nachbarn sind zerstört, ganze Stadtteile sind verschwunden.“ Seine Worte stehen sinnbildlich für das, was Hunderttausende erleben, die sich nun zwischen Trümmern und Rauchfahnen ihren Weg bahnen.