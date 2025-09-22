Die „Macht“ der Grünen über die Dreier-Regierung

Kickl als Botschafter Putins

Den FPÖ-Chef nennt sie „Putins Botschafter“: „Herbert Kickl agiert wie der Botschafter Putins in Österreich und arbeitet statt für die Österreicher offenbar lieber für den Kreml. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass er sich an Verhandlungen, in denen es um Österreichs Zukunft geht, gleich gar nicht einbringt, sondern gleich Njet sagt. Wir machen das komplett anders, weil uns die Menschen in Österreich und nicht die Oligarchen in Russland am Herzen liegen“, richtet Gewessler den Blauen aus.