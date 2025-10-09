US-Nationalgarde im Raum Chicago schon im Einsatz

Am Donnerstagvormittag waren vor der ICE-Einrichtung in Broadview nur einzelne Menschen zu sehen, die gegen das Vorgehen der Migrationsbehörde demonstrierten. Das Weiße Haus hatte im September einen Großeinsatz der Behörde in Chicago veranlasst. Migrantinnen und Migranten, die dabei festgenommen werden, kommen zunächst nach Broadview, ungefähr 20 Kilometer von der Innenstadt Chicagos entfernt. Am Donnerstag patrouillierten Nationalgardistinnen und Nationalgardisten auf dem Gelände.