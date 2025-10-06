Chicago und Illinois klagen wegen Nationalgarde

„Wir müssen nun anfangen, es als das zu bezeichnen, was es ist: Trumps Invasion“, zeigte sich der Gouverneur von Illinois JB Pritzker verärgert. In einem ähnlichen Fall hatten jüngst auch der US-Bundesstaat Oregon und die Stadt Portland gegen das Weiße Haus geklagt. Ein Gericht stoppte daraufhin vorerst den Einsatz der Nationalgarde. Die US-Regierung brachte daraufhin Soldatinnen und Soldaten aus Kalifornien nach Portland, doch auch diesen Schritt blockierte das Gericht.