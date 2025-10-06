Chicago und Illinois klagen wegen Nationalgarde

Der US-Bundesstaat Illinois und die Stadt Chicago klagen gegen den Plan des Weißen Hauses, die Nationalgarde einzusetzen. Es sei rechtswidrig, diese unter Bundeskontrolle zu stellen, hieß es. In Chicago protestieren seit Wochen Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE.
US-Präsident Donald Trump sprach daher von ausufernder Kriminalität. Verteidigungsminister Pete Hegseth ordnete am Wochenende an, 300 Streitkräfte der Nationalgarde aus Illinois unter Bundeskontrolle zu stellen, um etwa Eigentum des Staates und Beamtinnen und Beamte, wie der Behörde ICE, zu schützen. Außerdem wurden 400 Mitglieder der Nationalgarde aus Texas einberufen, um sie in Illinois, Oregon und weiteren Orten der Vereinigten Staaten einzusetzen.
„Wir müssen nun anfangen, es als das zu bezeichnen, was es ist: Trumps Invasion“, zeigte sich der Gouverneur von Illinois JB Pritzker verärgert. In einem ähnlichen Fall hatten jüngst auch der US-Bundesstaat Oregon und die Stadt Portland gegen das Weiße Haus geklagt. Ein Gericht stoppte daraufhin vorerst den Einsatz der Nationalgarde. Die US-Regierung brachte daraufhin Soldatinnen und Soldaten aus Kalifornien nach Portland, doch auch diesen Schritt blockierte das Gericht.
In den USA haben normalerweise Gouverneurinnen und Gouverneure eines Bundesstaats die Kontrolle über die Nationalgarde. Kommt es zum Krieg oder zu nationalen Notfällen, kann aber der US-Präsident das Kommando übernehmen. Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte. Sie kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.