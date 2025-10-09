Von der EU amtlich verboten | Fleischparadeiser

Fleischparadeiser. Man wolle damit die Bauern schützen, heißt es zur Erklärung heuchlerisch: Produzieren denn die Landwirte nur Fleisch? Kommen nicht auch Getreide, Soja und die Ingredienzien in den vegetarischen Gerichten von den Feldern der Bauern? Man wolle die Konsumenten nicht verwirren, heißt es ebenso in den Begründungen. Doch wer glaubt denn ernsthaft, dass jemand bei einem Veggie-Burger Fleisch erwartet? Oder in einem Soja-Schnitzel? Oder dass Konsumenten annehmen, in der schon vor Jahren verbotenen Hafermilch sei Kuhmilch? Wenn die offensichtlich von Langeweile geplagten EU-Abgeordneten so weitermachen, dann wird es bald auch der Sonnenmilch, dem Leberkäse, der weder Leber noch Käse enthält, den Katzenzungen, dem Kirschenfleisch, den Fleischtomaten und den Ochsenherz-Paradeisern an den Kragen gehen. Wen wundert’s noch, wenn manche den EU-Politikern am liebsten solche Fleischparadeiser an den Kopf werfen würden!