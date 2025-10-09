ÖFB-Gegner Bosnien lässt wichtige Punkte liegen

Zypern, das zuletzt schon Rumänien ein 2:2 abgerungen hatte, kam aber noch vor dem Pausenpfiff ins Spiel zurück. Bosniens Abwehr konnte nicht klären, Konstantinos Laifis (45.+1) staubte nach einem von der Stange abprallenden Ball zum Anschlusstor ab. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften Chancen. Bosnien schien das Resultat schon über die Zeit zu bringen, ehe sich der VAR einschaltete. Bosniens Ivan Sunjic hatte Gegenspieler Andronikos Kakoulli leicht am Fuß erwischt, Pittas blieb vom Punkt souverän. Sekunden vor dem Schlusspfiff ließ Bosniens Dino Besirovic schon in der zwölften Minute der Nachspielzeit noch eine große Möglichkeit ungenutzt.