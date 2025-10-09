Vorteilswelt
WM-Qualifikation

ÖFB-Gegner Bosnien lässt wichtige Punkte liegen

Fußball International
09.10.2025 23:30
(Bild: AP/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved)

Bosnien-Herzegowina hat in der WM-Qualifikation auf Zypern Punkte liegen gelassen. Der bisherige Tabellenführer musste sich am Donnerstag nach einem Gegentor in der 97. Minute mit einem 2:2 (2:1) begnügen.

Ioannis Pittas traf vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich, nachdem Zypern bereits 0:2 zurückgelegen war. Auf dem Weg zur Endrunde 2026 blieben die Niederlande, Kroatien und Dänemark.

Lesen Sie auch:
Marko Arnautovic traf viermal und ist nun mit 45 Toren Österreichs Rekord-Torschütze.
Rekord für Arnautovic
Österreich feiert den höchsten Sieg der Geschichte
09.10.2025

  Den Bosniern gelang in Larnaka ein Start wie erwünscht. Einen Freistoß von Salzburgs Jungstar Kerim Alajbegovic beförderte der aufgerückte Nikola Katic in der 10. Minute im zweiten Versuch über die Linie. Teamchef Sergej Barbarez sah, wie seine Elf den Vorsprung nach einer weiteren Standardsituation auf kuriose Art und Weise ausbaute. Alajbegovic trat zum Eckball an, Zyperns Torhüter Neofytos Michael schlug sich den Ball ins eigene Tor. Ein Foulvergehen war nicht auszumachen.

  Zypern, das zuletzt schon Rumänien ein 2:2 abgerungen hatte, kam aber noch vor dem Pausenpfiff ins Spiel zurück. Bosniens Abwehr konnte nicht klären, Konstantinos Laifis (45.+1) staubte nach einem von der Stange abprallenden Ball zum Anschlusstor ab. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften Chancen. Bosnien schien das Resultat schon über die Zeit zu bringen, ehe sich der VAR einschaltete. Bosniens Ivan Sunjic hatte Gegenspieler Andronikos Kakoulli leicht am Fuß erwischt, Pittas blieb vom Punkt souverän. Sekunden vor dem Schlusspfiff ließ Bosniens Dino Besirovic schon in der zwölften Minute der Nachspielzeit noch eine große Möglichkeit ungenutzt.

Oranje auf Kurs, Kroatien reicht Remis in Prag
Die Niederländer hielten in Ta‘Qali den Kurs nach Nordamerika. Cody Gakpo (12., 49.) traf gegen den Underdog zweimal vom Elfmeterpunkt, Tijjani Reijnders (57.) vollendete zum Endstand. Oranje führt die Tabelle mit 13 Zählern nun drei Punkte vor Polen an.

(Bild: AP/Matthias Brancaleone)

  Tschechien und Kroatien trennten sich im Spitzenduell der Gruppe L in Prag torlos. Luka Modric und Co. bleiben punktegleich mit den Tschechen damit Erster der Tabelle, die Kroaten haben auch eine Partie weniger absolviert. Dritter der Gruppe sind die Färöer, die mit einem 4:0 gegen Montenegro den schon dritten Erfolg im sechsten Quali-Spiel anschrieben.

Dänemark wahrte in Gruppe C den ersten Platz, im ungarischen Zalaegerszeg traf Stürmerstar Rasmus Höjlund beim 6:0-Kantersieg gegen Belarus zweimal. Schottland bezwang Griechenland im Parallelspiel 3:1 und hat ebenfalls noch alle Möglichkeiten auf das Direktticket zur WM.

