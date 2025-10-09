Baby-Jubel von Posch sorgt für ÖFB-Bestmarke

LIVE: 7:0! Arnautovic schnuppert am Tor-Rekord
WM-Qualifikation
6:0 zur Halbzeit! So hoch führte das österreichische Nationalteam noch nie nach 45 Minuten. Im WM-Quali-Spiel gegen San Marino wurde dieser Rekord jetzt gebrochen – und Stefan Posch freute sich mit dem „Baby-Jubel“ über seinen Treffer.
Stefan Posch (zwei Tore), Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Konrad Laimer erzielten die Treffer gegen ein wehrloses San Marino. Das erste Tor fiel bereits nach sieben Minuten. Nur wenige Sekunden danach erhöhte Marko Arnautovic.
Nur noch zwei Tore
Dieser braucht nun nur noch zwei Treffer, um den Torrekord von Toni Polster zu brechen.
