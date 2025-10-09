Vorteilswelt
Torspektakel

Baby-Jubel von Posch sorgt für ÖFB-Bestmarke

Fußball International
09.10.2025 21:39
Stefan Posch zelebrierte mit dem „Baby-Jubel“.
Stefan Posch zelebrierte mit dem „Baby-Jubel“.(Bild: GEPA)

6:0 zur Halbzeit! So hoch führte das österreichische Nationalteam noch nie nach 45 Minuten. Im WM-Quali-Spiel gegen San Marino wurde dieser Rekord jetzt gebrochen – und Stefan Posch freute sich mit dem „Baby-Jubel“ über seinen Treffer.

Stefan Posch (zwei Tore), Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Konrad Laimer erzielten die Treffer gegen ein wehrloses San Marino. Das erste Tor fiel bereits nach sieben Minuten. Nur wenige Sekunden danach erhöhte Marko Arnautovic.

Lesen Sie auch:
WM-Qualifikation
LIVE: Österreich stürmt in Richtung Rekord-Sieg
09.10.2025

Nur noch zwei Tore
Dieser braucht nun nur noch zwei Treffer, um den Torrekord von Toni Polster zu brechen. 

