Wiesberger bei den Spanish Open in Madrid Dritter

Bernd Wiesberger ist am Donnerstag stark in die Spanish Open der Golfer gestartet.
Der Burgenländer absolvierte die erste Runde des DP World Tour-Events mit 66 Schlägen (fünf unter Par) und liegt damit auf dem dritten Platz. Der seit Mittwoch 40-Jährige hat damit gute Chancen, wichtige Punkte für das direkte Tour-Ticket zu holen.
Schwab auf Platz 64
Matthias Schwab startete mit einer 72 und kann als 64. den Cut noch erreichen.
