Rangnick: „Hätten deutlich mehr machen können!“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Ich freue mich vor allem über den Auftritt der Mannschaft. Wir haben eine enorme Spielfreude an den Tag gelegt über 93 Minuten. Wir waren extrem darauf aus, Tore zu schießen. Am Ende 10:0, wir hätten deutlich noch mehr machen können. Aber trotzdem musst du in so einem Spiel einmal auftreten, wie die Jungs es gemacht haben. Es geht darum, das beste Torverhältnis zu haben. Das werden wir nach dem heutigen Spiel sicher nicht mehr aus der Hand geben. Es war heute ein Riesenschritt. Das nächste wichtige Spiel ist am Sonntag, da gilt es noch einmal nachzulegen. Zu Arnautovic: „Marko ist immer einer, der den Schelm im Nacken sitzen hat und immer für einen Schmäh gut ist. Es war heute die Chance, den Rekord zu knacken. Ich freue mich für ihn, dass er das tatsächlich geschafft hat.“