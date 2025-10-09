Rangnick: „Hätten deutlich mehr machen können!“

Österreichs Nationalteam hat am Donnerstag den höchsten Sieg der Verbandsgeschichte eingefahren. Mit dem 10:0 (6:0) in der WM-Qualifikation gegen San Marino übertraf die ÖFB-Auswahl den bisherigen Rekordsieg, ein 9:0 (5:0) am 30. April 1977 ebenfalls im Wiener Prater gegen Malta. Hier die Stimmen zum Rekordsieg:
Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Ich freue mich vor allem über den Auftritt der Mannschaft. Wir haben eine enorme Spielfreude an den Tag gelegt über 93 Minuten. Wir waren extrem darauf aus, Tore zu schießen. Am Ende 10:0, wir hätten deutlich noch mehr machen können. Aber trotzdem musst du in so einem Spiel einmal auftreten, wie die Jungs es gemacht haben. Es geht darum, das beste Torverhältnis zu haben. Das werden wir nach dem heutigen Spiel sicher nicht mehr aus der Hand geben. Es war heute ein Riesenschritt. Das nächste wichtige Spiel ist am Sonntag, da gilt es noch einmal nachzulegen. Zu Arnautovic: „Marko ist immer einer, der den Schelm im Nacken sitzen hat und immer für einen Schmäh gut ist. Es war heute die Chance, den Rekord zu knacken. Ich freue mich für ihn, dass er das tatsächlich geschafft hat.“
Marko Arnautovic (neuer ÖFB-Rekordtorschütze/45 Tore): „Ich widme den Rekord meiner Familie, ohne sie wäre ich nicht mehr hier. Danke an ganz Österreich, an alle Fans, die mich unterstützt haben, nicht nur wegen des Rekords. So lange dabei zu sein und noch immer solche Emotionen zu erleben, ist Wahnsinn. Der schönste Tag meines Lebens war die Geburt meiner Kinder, aber das kommt gleich danach. Toni (Polster, Anm.), ich wünsch dir und deiner Familie alles, alles Gute. Ich hoffe, dass wir einmal einen trinken.“
Toni Polster (Ex-ÖFB-Rekordtorschütze/44 Tore): „Ich wünsche ihm (Marko, Anm.) alles Gute und dass noch viele weitere folgen. Der Marko hat ja viel mehr Länderspiele, das ist ein Plus, das er hat. Aber man muss auch sagen, dass er sich immer fit gehalten hat, sich immer bereit erklärt hat, für das Nationalteam zu spielen. Das muss man auch erst einmal schaffen.“
Stefan Posch (ÖFB-Doppeltorschütze): „Zwei Tore sind fürs Selbstvertrauen sehr gut. Es waren wichtige Punkte, auch fürs Torverhältnis. Wir haben die Zuschauer dafür belohnt, dass sie gekommen sind.“ Zu Arnautovic: „Das hat er sich verdient, das ist ein nicht alltäglicher Rekord. Wir freuen uns alle sehr für ihn.“
Nikolaus Wurmbrand (ÖFB-Torschütze): „Ein großartiges Gefühl, für Österreich zu debütieren und dann auch noch zu treffen.“ Zu Arnautovic: „Eine Wahnsinnszahl, ein unglaublicher Spieler.“
Roberto Cevoli (Teamchef San Marino): „Wir haben gegen ein sehr starkes Team gespielt und haben ihnen geholfen, weil wir nicht das gemacht haben, was wir geplant hatten. Wir haben zu wenig Mut gehabt. Aus solchen Spielen kann man aber Erkenntnisse für Spiele gegen Mannschaften auf unserem Niveau gewinnen.“
