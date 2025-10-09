Marko Arnautovic ist Österreichs Rekordtorschütze!

Marko Arnautovic hat Geschichte geschrieben! Der Legionär von Roter Stern Belgrad brach am Donnerstag gegen San Marino den ÖFB-Torrekord von Legende Toni Polster.
Er hat es geschafft! Arnautovic ist nach seinen vier Treffern beim Spiel gegen San Marino Österreichs neuer Rekord-Torschütze. In 128 Länderspielen (Bestmarke) erzielte der 36-jährige Wiener 45 Tore im ÖFB-Dress – und jubelte damit einmal öfter als Polster.
Seine wichtigsten Treffer
Treffer aus Strafstößen blieben Arnautovic besonders in Erinnerung, denn gefragt nach seinen wichtigsten Treffern in der ÖFB-Auswahl nannte er nach längerem Nachdenken die Penaltys beim 3:1 in der EM-Quali im September 2023 in Schweden und beim 3:1 bei der EURO 2024 gegen Polen. Als schönstes Tor kam Arnautovic sein 1:0 beim 5:1 gegen Norwegen im Vorjahr in Linz in den Sinn. „Die Latte zittert glaub‘ ich noch heute“, vermutete der Angreifer.
Polster gratuliert und kämpft um drei Tore
Und Polster? Die Legende wird Arnautovic „artig gratulieren“, kündigte der 61-Jährige bereits an. Dennoch kämpft er weiter um drei seiner offiziell nicht berücksichtigten Tore …
Spieler mit den meisten Toren im österreichischen Nationalteam:
1. Marko Arnautovic 45 Tore (in 128 Länderspielen/seit 2008) *
2. Toni Polster 44 (95/im Team 1982-2000)
3. Hans Krankl 34 (69/1973-1985)
4. Johann Horvath 29 (46/1924-1934)
5. Erich Hof 28 (37/1957-1968)
. Marc Janko 28 (70/2006-2019)
7. Toni Schall 27 (28/1927-1934)
8. Matthias Sindelar 26 (43/1926-1937)
. Andreas Herzog 26 (103/1988-2003)
10. Karl Zischek 24 (40/1931-1945)
11. Walter Schachner 23 (64/1976-1994)
. Marcel Sabitzer 23 (92/seit 2012) *
13. Theodor Wagner 22 (46/1946-1957)
. Michael Gregoritsch 22 (69/seit 2016) *
15. Christoph Baumgartner 19 (53/seit 2020) *
* = Spieler noch aktiv
