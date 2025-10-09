Marko Arnautovic ist Österreichs Rekordtorschütze!

Seine wichtigsten Treffer

Treffer aus Strafstößen blieben Arnautovic besonders in Erinnerung, denn gefragt nach seinen wichtigsten Treffern in der ÖFB-Auswahl nannte er nach längerem Nachdenken die Penaltys beim 3:1 in der EM-Quali im September 2023 in Schweden und beim 3:1 bei der EURO 2024 gegen Polen. Als schönstes Tor kam Arnautovic sein 1:0 beim 5:1 gegen Norwegen im Vorjahr in Linz in den Sinn. „Die Latte zittert glaub‘ ich noch heute“, vermutete der Angreifer.