Frontalkollision auf B320 forderte zwei Verletzte

Auf der berühmt-berüchtigten B320 kollidierten am Donnerstag bei Gröbming (Steiermark) ein 58-jähriger Autofahrer und ein Geländewagen, gelenkt von einem 68-Jährigen. Beide wurden verletzt – auch der Heli war vor Ort.
Gegen 9 Uhr geriet ein 58-Jähriger mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Geländewagen eines 68-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls total beschädigt.
Hier sehen Sie einen Bericht der Feuerwehr zu dem Einsatz:
Weil zunächst nicht klar war, ob Personen in den Wracks eingeklemmt sind, wurden vier Feuerwehren – Lengdorf, Mitterberg, St. Martin und Gröbming – angefordert. Glücklicherweise war dem nicht so. Mit Hubschrauber und Rettungswagen brachte man die beiden Verletzten ins DKH Schladming. Die B320 war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.
