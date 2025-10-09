Frontalkollision auf B320 forderte zwei Verletzte

Weil zunächst nicht klar war, ob Personen in den Wracks eingeklemmt sind, wurden vier Feuerwehren – Lengdorf, Mitterberg, St. Martin und Gröbming – angefordert. Glücklicherweise war dem nicht so. Mit Hubschrauber und Rettungswagen brachte man die beiden Verletzten ins DKH Schladming. Die B320 war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.