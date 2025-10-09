Marko unter Tränen: „Will mit Toni trinken gehen“

Tuchels England fertigt Wales in 20 Minuten ab
Testspiel-Hit
Tränen bei Marko Arnautovic im ORF-Interview nach dem Spiel gegen San Marino. Der neue Rekordtorschütze dankte den Fans, seiner Familie und schickte auch Grüße an Toni Polster...
„Ich hoffe, ich kann mit Toni einmal einen trinken gehen“, so Arnautovic. Im 10:0-Sieg gegen San Marino erzielte der Belgrad-Legionär vier Treffer und brach somit den Rekord von Toni Polster.
45 Tore für Arnautovic
Arnautovic steht jetzt auf 45 Treffern, ob und wie weit er diesen Rekord nun noch ausbauen kann, wird sich erst zeigen.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.