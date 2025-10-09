Vorteilswelt
Testspiel-Hit

Tuchels England fertigt Wales in 20 Minuten ab

Fußball International
09.10.2025 23:31
Thomas Tuchel
Thomas Tuchel(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Englands Nationalteam kommt unter Thomas Tuchel immer besser in Fahrt. In einem Testspiel im Wembley fertigten die „Three Lions“ Wales 3:0 ab.

Morgan Rogers (3.), Ollie Watkins (11.) und Bukayo Saka (20.) machten gegen den Insel-Nachbarn schon in den ersten 20 Minuten alles klar. Für die Engländer war es der dritte Sieg ohne Gegentor in Folge.

Dabei stand Torjäger Harry Kane nicht einmal am Rasen. Der Kapitän, der zuletzt über Probleme am Knöchel klagte, wurde geschont.

