Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royale Herbst-Looks

Kate, Máxima und Mary begeistern mit Eleganz

Royals
09.10.2025 18:00
Königin Máxima, Prinzessin Kate und Königin Mary setzen diese Woche wieder royale Maßstäbe in ...
Königin Máxima, Prinzessin Kate und Königin Mary setzen diese Woche wieder royale Maßstäbe in Sachen Stil.(Bild: Krone KREATIV/APA Picturesdesk)

 

Der Herbst zeigt sich von seiner elegantesten Seite – und die Royals liefern dazu die passenden Fashion-Momente. Von olivgrünem Power-Dressing bis hin zu königlichem Burgunder: Diese Woche stand ganz im Zeichen von Stil, Klasse und moderner Noblesse.

0 Kommentare

Kate, Princess of Wales – Business-Chic in Olivgrün
In Oxford bewies die Princess of Wales erneut ihr Gespür für perfekt abgestimmte Eleganz. Kate erschien in einem olivgrünen Anzug von Victoria Beckham, bestehend aus einem eleganten Zweireiher-Blazer mit Schildpattknöpfen und einer hoch taillierten Hose mit präzisen Bügelfalten Dazu kombinierte sie ein passendes Shirt und braune High Heels – ein harmonischer Look, der klassische Linien mit moderner Power-Attitüde vereint.

Prinzessin Kate am 9. Oktober 2025 in Oxford
Prinzessin Kate am 9. Oktober 2025 in Oxford(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Princess Rajwa of Jordan – Glamour in Schwarz
Bei ihrem offiziellen Besuch in Frankreich begeisterte Prinzessin Rajwa mit einem neuen, dramatisch-eleganten Look: einem schwarzen Crepe Collar Caped Dress von Mona Alshebil, kombiniert mit einer Bottega Veneta Intrecciato Knot Clutch und Fendi Mesh Slingback Pumps. Schmuck von Stephen Webster rundete das Ensemble glamourös ab – royaler Minimalismus mit einem Hauch Hollywood.

Prinzessin Rajwa Al Hussein von Jordanien, Prinz Hussein bin Abdullah von Jordanien, der ...
Prinzessin Rajwa Al Hussein von Jordanien, Prinz Hussein bin Abdullah von Jordanien, der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron posieren am 8. Oktober 2025 im Élysée-Palast in Paris(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)

Queen Máxima der Niederlande – Farbstatement in Navy und Burgunder
Gleich doppelt glänzte diese Woche Königin Máxima: Sie zeigte bei der Einführung der digitalen Plattform „In je bol“ ihr Stilgefühl in Navy-Blau – klassisch, souverän und typisch Máxima. Bei der Winners’ Dinner-Gala des King Willem I Award am seleben Tag setzte sie auf ein knalliges Ensemble von Natan Couture und burgunderrote Pumps von Gianvito Rossi – ein Look voller königlicher Energie.

Königin Maxima am 8. Oktober beim „In je bol“-Launch
Königin Maxima am 8. Oktober beim „In je bol“-Launch(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)
Königin Maxima am 8. Oktober der Gala des King Willem I Awards
Königin Maxima am 8. Oktober der Gala des King Willem I Awards(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)

Queen Mary von Dänemark – Herbstromantik in Burgunder
Königin Mary bleibt dem herbstlichen Farbschema treu: Bei der Präsentation der Weihnachtsbriefmarke 2025 trug sie eine burgunderfarbene Bluse von Roberto Cavalli zur fließenden Midi-Rock-Silhouette von Alexander McQueen – ein Look, der Eleganz und Wärme perfekt vereint. Zur Eröffnung des dänischen Parlaments zeigte sie sich diese Woche in Navy und Creme mit burgunderroten Accessoires – zurückhaltend, aber voller Raffinesse.

Königin Mary am 6. Oktober 2025 bei der Präsentation der Weihnachtsbriefmarke 2025
Königin Mary am 6. Oktober 2025 bei der Präsentation der Weihnachtsbriefmarke 2025(Bild: Stefan Lindblom / TT News Agency / picturedesk.com)
Königin Mary bei der Parlamentseröffnung am 7. Oktober 2025
Königin Mary bei der Parlamentseröffnung am 7. Oktober 2025(Bild: Stefan Lindblom / TT News Agency / picturedesk.com)

Wir finden: Die royalen Damen beweisen einmal mehr, dass Stil keine Jahreszeit kennt – aber der Oktober ihnen offenbar besonders gut steht!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
136.398 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
133.033 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
107.485 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1346 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1207 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1175 mal kommentiert
Mehr Royals
Royale Herbst-Looks
Kate, Máxima und Mary begeistern mit Eleganz
Wirbel im Netz
Märtha Louise kontert Lavendel-Ehe-Gerüchte
Appell an Zuschauer
Neue Doku zeigt König Charles‘ Einsatz für Umwelt
William ehrt Georgia
„Love Island“-Star schreibt mit MBE Geschichte“
Deutliches Signal!
William sprach über Harry – in Vergangenheitsform!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf