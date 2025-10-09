Kate, Máxima und Mary begeistern mit Eleganz

Der Herbst zeigt sich von seiner elegantesten Seite – und die Royals liefern dazu die passenden Fashion-Momente. Von olivgrünem Power-Dressing bis hin zu königlichem Burgunder: Diese Woche stand ganz im Zeichen von Stil, Klasse und moderner Noblesse.
Kate, Princess of Wales – Business-Chic in Olivgrün
In Oxford bewies die Princess of Wales erneut ihr Gespür für perfekt abgestimmte Eleganz. Kate erschien in einem olivgrünen Anzug von Victoria Beckham, bestehend aus einem eleganten Zweireiher-Blazer mit Schildpattknöpfen und einer hoch taillierten Hose mit präzisen Bügelfalten Dazu kombinierte sie ein passendes Shirt und braune High Heels – ein harmonischer Look, der klassische Linien mit moderner Power-Attitüde vereint.
Princess Rajwa of Jordan – Glamour in Schwarz
Bei ihrem offiziellen Besuch in Frankreich begeisterte Prinzessin Rajwa mit einem neuen, dramatisch-eleganten Look: einem schwarzen Crepe Collar Caped Dress von Mona Alshebil, kombiniert mit einer Bottega Veneta Intrecciato Knot Clutch und Fendi Mesh Slingback Pumps. Schmuck von Stephen Webster rundete das Ensemble glamourös ab – royaler Minimalismus mit einem Hauch Hollywood.
Queen Máxima der Niederlande – Farbstatement in Navy und Burgunder
Gleich doppelt glänzte diese Woche Königin Máxima: Sie zeigte bei der Einführung der digitalen Plattform „In je bol“ ihr Stilgefühl in Navy-Blau – klassisch, souverän und typisch Máxima. Bei der Winners’ Dinner-Gala des King Willem I Award am seleben Tag setzte sie auf ein knalliges Ensemble von Natan Couture und burgunderrote Pumps von Gianvito Rossi – ein Look voller königlicher Energie.
Queen Mary von Dänemark – Herbstromantik in Burgunder
Königin Mary bleibt dem herbstlichen Farbschema treu: Bei der Präsentation der Weihnachtsbriefmarke 2025 trug sie eine burgunderfarbene Bluse von Roberto Cavalli zur fließenden Midi-Rock-Silhouette von Alexander McQueen – ein Look, der Eleganz und Wärme perfekt vereint. Zur Eröffnung des dänischen Parlaments zeigte sie sich diese Woche in Navy und Creme mit burgunderroten Accessoires – zurückhaltend, aber voller Raffinesse.
Wir finden: Die royalen Damen beweisen einmal mehr, dass Stil keine Jahreszeit kennt – aber der Oktober ihnen offenbar besonders gut steht!
Kommentare
