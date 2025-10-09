Kate, Máxima und Mary begeistern mit Eleganz

Kate, Princess of Wales – Business-Chic in Olivgrün

In Oxford bewies die Princess of Wales erneut ihr Gespür für perfekt abgestimmte Eleganz. Kate erschien in einem olivgrünen Anzug von Victoria Beckham, bestehend aus einem eleganten Zweireiher-Blazer mit Schildpattknöpfen und einer hoch taillierten Hose mit präzisen Bügelfalten Dazu kombinierte sie ein passendes Shirt und braune High Heels – ein harmonischer Look, der klassische Linien mit moderner Power-Attitüde vereint.