Polster kritisert: „Eine Auswahl von Pizzabäckern“

„Das ist eine Auswahl von Pizzabäckern und kein Nationalteam“, kritisierte Polster die Spieler von San Marino im ORF-Interview scharf. 10:0 gewann das ÖFB-Team gegen das schlechteste Team in der FIFA-Weltrangliste. „Die haben auf internationalem Parkett nichts verloren.“ Auf die Frage, ob er gegen San Marino auch so viele Tore gemacht hätte, antwortete er: „So eine schwache Mannschaft hat es zu meiner Zeit nicht gegeben.“