Polster kritisert: „Eine Auswahl von Pizzabäckern“

„Eine Auswahl von Pizzabäckern und kein Nationalteam“. Nach dem Rekordsieg des ÖFB-Teams und dem Verlust seines Torrekordes kritisierte Toni Polster die Qualität von San Marino. Für Marko Arnautovic gab es jedoch großes Lob...
„Das ist eine Auswahl von Pizzabäckern und kein Nationalteam“, kritisierte Polster die Spieler von San Marino im ORF-Interview scharf. 10:0 gewann das ÖFB-Team gegen das schlechteste Team in der FIFA-Weltrangliste. „Die haben auf internationalem Parkett nichts verloren.“ Auf die Frage, ob er gegen San Marino auch so viele Tore gemacht hätte, antwortete er: „So eine schwache Mannschaft hat es zu meiner Zeit nicht gegeben.“
Rekord verloren
Seinen bisherigen Torrekord von 44 Treffern musste Polster nun an Marko Arnautovic abgeben. Der Belgrad-Legionär erzielte vier Treffer gegen San Marino und ist damit nun der alleinige Rekordtorschütze Österreichs. Toni Polster gratulierte Arnie: „Herzliche Gratulation, ich wünsche ihm alles Gute.“
„Marko hat mehr Länderspiele“
„Marko hat mehr Länderspiele als ich, hat sich auch immer fit gehalten“, so Polster über den neuen Torrekord. „Es zeichnet ihn aber auch aus, dass er so lange ein Thema für das Nationalteam geblieben ist“, lobte er Arnie.
