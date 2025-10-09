Nach 10:0: Das waren die höchsten Siege des ÖFB

Tuchels England fertigt Wales in 20 Minuten ab
Tor-Wahnsinn im Prater! Die ÖFB-Auswahl feierte am Donnerstag mit dem 10:0 im Happel-Stadion gegen San Marino den höchsten Sieg in der Länderspiel-Historie.
Es war knapp, aber im Finish fixierte die ÖFB-Auswahl den Rekordsieg dennoch. Mit den Treffern von Marko Arnautovic in Minute 83 egalisierte Österreichs neuer Rekord-Torschütze die Bestmarke vom 9:0 gegen Malta aus dem Jahr 1977. Und mit seinem vierten Treffer machte der 36-jährige Wiener den historischen Sieg perfekt. 10:0 hieße es am Ende gegen San Marino! Es ist der höchste Sieg den Österreichs Nationalmannschaft jemals eingefahren hat.
Die bislang höchsten Siege der ÖFB-Auswahl:
|1.
|30.04.1977 Österreich – Malta 9:0
|+9
|2.
|27.09.1953 Österreich – Portugal 9:1
|+8
|3.
|29.11.1931 Schweiz – Österreich 1:8
|+7
|.
|14.10.1951 Belgien – Österreich 1:8
|+7
|.
|30.09.1956 Österreich – Luxemburg 7:0
|+7
|.
|26.04.1995 Österreich – Liechtenstein 7:0
|+7
|.
|28.04.1999 Österreich – San Marino 7:0
|+7
|8.
|11.06.1922 Österreich – Schweiz 7:1
|+6
|.
|21.05.1924 Österreich – Bulgarien 6:0
|+6
|.
|10.10.1926 Österreich – Schweiz 7:1
|+6
|.
|10.04.1927 Österreich – Ungarn 6:0
|+6
|.
|24.05.1931 Deutschland – Österreich 0:6
|+6
|.
|24.04.1932 Österreich – Ungarn 8:2
|+6
|.
|07.05.1952 Österreich – Irland 6:0
|+6
|.
|19.05.1968 Österreich – Zypern 7:1
|+6
|.
|10.10.1971 Österreich – Irland 6:0
|+6
|.
|02.06.1998 Österreich – Liechtenstein 6:0
|+6
|.
|22.03.2013 Österreich – Färöer Inseln 6:0
|+6
|.
|06.09.2019 Österreich – Lettland 6:0
|+6
