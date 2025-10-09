Nach 10:0: Das waren die höchsten Siege des ÖFB

Es war knapp, aber im Finish fixierte die ÖFB-Auswahl den Rekordsieg dennoch. Mit den Treffern von Marko Arnautovic in Minute 83 egalisierte Österreichs neuer Rekord-Torschütze die Bestmarke vom 9:0 gegen Malta aus dem Jahr 1977. Und mit seinem vierten Treffer machte der 36-jährige Wiener den historischen Sieg perfekt. 10:0 hieße es am Ende gegen San Marino! Es ist der höchste Sieg den Österreichs Nationalmannschaft jemals eingefahren hat.