Bestmarke von 1977

Nach 10:0: Das waren die höchsten Siege des ÖFB

Fußball International
09.10.2025 23:06
(Bild: Pail Sepp)

Tor-Wahnsinn im Prater! Die ÖFB-Auswahl feierte am Donnerstag mit dem 10:0 im Happel-Stadion gegen San Marino den höchsten Sieg in der Länderspiel-Historie. 

Es war knapp, aber im Finish fixierte die ÖFB-Auswahl den Rekordsieg dennoch. Mit den Treffern von Marko Arnautovic in Minute 83 egalisierte Österreichs neuer Rekord-Torschütze die Bestmarke vom 9:0 gegen Malta aus dem Jahr 1977. Und mit seinem vierten Treffer machte der 36-jährige Wiener den historischen Sieg perfekt. 10:0 hieße es am Ende gegen San Marino! Es ist der höchste Sieg den Österreichs Nationalmannschaft jemals eingefahren hat.

Stefan Posch zelebrierte mit dem „Baby-Jubel".
Torspektakel
Baby-Jubel von Posch sorgt für ÖFB-Bestmarke
09.10.2025
Nach Torrekord
Marko unter Tränen: „Will mit Toni trinken gehen"
09.10.2025
Polster überholt
Marko Arnautovic ist Österreichs Rekordtorschütze!
09.10.2025
Rekord für Arnautovic
LIVE: 10:0! Arnautovic trifft und überholt Polster
09.10.2025

Die bislang höchsten Siege der ÖFB-Auswahl:

1.30.04.1977 Österreich – Malta 9:0+9
2.27.09.1953 Österreich – Portugal 9:1+8
3.29.11.1931 Schweiz – Österreich 1:8+7
.14.10.1951 Belgien – Österreich 1:8+7
.30.09.1956 Österreich – Luxemburg 7:0+7
.26.04.1995 Österreich – Liechtenstein 7:0+7
.28.04.1999 Österreich – San Marino 7:0+7
8.11.06.1922 Österreich – Schweiz 7:1+6
.21.05.1924 Österreich – Bulgarien 6:0+6
.10.10.1926 Österreich – Schweiz 7:1+6
.10.04.1927 Österreich – Ungarn 6:0+6
.24.05.1931 Deutschland – Österreich 0:6+6
.24.04.1932 Österreich – Ungarn 8:2+6
.07.05.1952 Österreich – Irland 6:0+6
.19.05.1968 Österreich – Zypern 7:1+6
.10.10.1971 Österreich – Irland 6:0+6
.02.06.1998 Österreich – Liechtenstein 6:0+6
.22.03.2013 Österreich – Färöer Inseln 6:0+6
.06.09.2019 Österreich – Lettland 6:0+6
Marko Arnautovic
San Marino Österreich Malta Schweiz Liechtenstein Ernst-Happel-Stadion
ÖFB
Länderspiel
