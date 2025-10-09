Finger abgetrennt, mit Arm in Holzmaschine geraten

Bei zwei schlimmen Arbeitsunfällen im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land wurden am Donnerstag zwei Männer schwer verletzt. In Seefeld trennte sich ein 37-Jähriger einen Teil des Mittelfingers ab, in Oberhofen steckte ein 58-Jähriger mit dem Arm in einem Holzautomaten, als dieser plötzlich ansprang.
Zu dem ersten Unfall in Seefeld kam es gegen 14 Uhr. Ein 37-jähriger Arbeiter wollte dort mit einem Hammer einen Kanaldeckel aufheben und trennte sich dabei den linken Mittelfinger teilweise ab. Laut Polizei wurde eine Streife auf den verletzten Einheimischen aufmerksam und leistete ihm Erste Hilfe. Anschließend brachte die Rettung den Schwerverletzen ins Krankenhaus nach Hall in Tirol.
Der 37-jährige Österreicher hatte sich beim Anheben eines Kanaldeckels mit einem Hammer den linken Mittelfinger teilweise abgetrennt.
Die Polizei in einer Aussendung
Holzautomat sprang zu schnell wieder an
Wenig später ereignete sich in Oberhofen im Inntal ein zweiter grausiger Unfall. Ein 58-jähriger Österreicher wollte gegen 16.30 Uhr eine Verstopfung in einer Maschine zur Holzverarbeitung beseitigen. Dazu fuhr er mit dem Arm in die Maschine.
Doch als er die Verstopfung erfolgreich entfernt hatte, ging die Anlage von selber wieder in Betrieb. Der Mann wurde schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht.
