Finger abgetrennt, mit Arm in Holzmaschine geraten

Zu dem ersten Unfall in Seefeld kam es gegen 14 Uhr. Ein 37-jähriger Arbeiter wollte dort mit einem Hammer einen Kanaldeckel aufheben und trennte sich dabei den linken Mittelfinger teilweise ab. Laut Polizei wurde eine Streife auf den verletzten Einheimischen aufmerksam und leistete ihm Erste Hilfe. Anschließend brachte die Rettung den Schwerverletzen ins Krankenhaus nach Hall in Tirol.