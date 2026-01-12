Streit eskaliert: 70-Jähriger sticht auf Ex ein

Ein Beziehungsstreit in Mattsee endet im Krankenhaus: Ein 70-jähriger Flachgauer soll seine frühere Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert haben. Die 67-Jährige wird am Körper verletzt, der Mann landet in der Justizanstalt Salzburg, das Landeskriminalamt rekonstruiert den Ablauf.
Folgenschwerer Streit in Mattsee: Am Montagvormittag gerieten ein 70-jähriger Flachgauer und seine 67-jährige Ex-Lebensgefährtin aus bisher ungeklärter Ursache aneinander. Laut Polizei griff der Mann im Zuge der Auseinandersetzung zu einem Messer und verletzte die Frau am Körper unbestimmten Grades.
Streifenbeamte rückten an, nahmen den Tatverdächtigen noch in der Wohnung fest und brachten ihn nach Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg. Das Landeskriminalamt sichert Spuren am Tatort und ermittelt, wie genau der Angriff ablief.
Die 67-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert.
