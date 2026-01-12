Dieb stahl Audio-Guides um 20.000 Euro aus Kirche

In einer kirchlichen Einrichtung in der Stadt Salzburg ist ein 26-jähriger Tscheche auf frischer Tat beim Einbruch erwischt worden. Bei ihm fanden Ermittler Diebesgut aus mehreren Taten seit Anfang Dezember. Der Gesamtschaden liegt bei rund 20.000 Euro, der Mann sitzt in Haft.
In einer kirchlichen Einrichtung in der Stadt Salzburg endete für einen 26-jährigen Tschechen eine ganze Einbruchsserie. Der Mann wurde am 12. Jänner von Polizeikräften auf frischer Tat beim Einbruchsdiebstahl angehalten.
Bei der Durchsuchung stellten die Beamten nicht nur eine geringe Menge Bargeld und ein Mobiltelefon sicher, sondern auch Audiogeräte für Führungen, die aus mehreren vorangegangenen Einbrüchen seit Anfang Dezember stammen dürften.
Der Gesamtschaden der Diebstähle beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 20.000 Euro. Der 26-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zu möglichen Komplizen und weiteren Tatorten laufen.
