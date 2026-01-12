Klopp: Helene Fischer „fast von der Bühne geholt“

Schmunzeln mussten die Gäste auch, als der 58-Jährige von seinen Aktivitäten rund um die Weihnachtsfeiertage erzählte. Er habe eine schöne Familienzeit verbracht, das sei während seiner Zeit als Cheftrainer nicht möglich gewesen. Jetzt gebe es auch einen zweieinhalbjährigen Enkel, so mache Weihnachten wieder viel mehr Spaß. „Ich bin viel auf dem Boden rumgesessen und habe mit dem Traktor gespielt“, schmunzelte Klopp über seine „Aufgaben“ als Opa.