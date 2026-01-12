Vorteilswelt
Legende war sauer

Klopp: Helene Fischer „fast von der Bühne geholt“

Fußball International
12.01.2026 22:43
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp

Seit einem Jahr ist Trainerlegende Jürgen Klopp Global Head of Soccer bei Red Bull. Am Montag ließ der Deutsche bei Sport und Talk im Hangar 7 auf ServusTV sein erstes Jahr in dieser Funktion Revue passieren – und verriet eine skurrile Anekdote mit Helene Fischer ...

Das mit Borussia Dortmund verlorene Champions-League-Finale gegen Bayern München im Jahr 2013 war eine von Klopp bittersten Niederlagen. Als Mannschaft und Betreuerstab nach dem Endspiel in einer Eventlocation in London zusammensaßen, habe Helene Fischer auf der Bühne gesungen – und plötzlich den Gute-Laune-Song „Tage wie diese“ der Toten Hosen zum Besten gegeben, verriet der Deutsche.

Helene Fischer
Helene Fischer

„Helene Fischer ist wirklich eine tolle Künstlerin, aber in diesem Moment hätte ich sie fast von der Bühne geholt“, brachte Klopp die Gäste im Hangar 7 zum Lachen. 

Schmunzeln mussten die Gäste auch, als der 58-Jährige von seinen Aktivitäten rund um die Weihnachtsfeiertage erzählte. Er habe eine schöne Familienzeit verbracht, das sei während seiner Zeit als Cheftrainer nicht möglich gewesen. Jetzt gebe es auch einen zweieinhalbjährigen Enkel, so mache Weihnachten wieder viel mehr Spaß. „Ich bin viel auf dem Boden rumgesessen und habe mit dem Traktor gespielt“, schmunzelte Klopp über seine „Aufgaben“ als Opa.

(Bild: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

Früher seien die sogenannten besinnlichen Tage „durchgepeitscht“ worden, „jetzt genieße ich das sehr“.

„Fünf Jahre Erfahrung“ in einem Jahr gesammelt
Vor fast genau einem Jahr wurde der frühere Dortmund- und Liverpool-Trainer in Salzburg vorgestellt, in dieser Zeit habe er „fünf Jahre Erfahrung gesammelt“, bilanzierte Klopp. Die Konstellation und Zusammenarbeit mit dem technischen Direktor Mario Gomez funktioniere ausgezeichnet und mache ihn „super happy“.

(Bild: Andreas Tröster)

Es sei eine „interessante und spannende Aufgabe“, er habe keine Lust mehr auf „den straffen Terminkalender eines Trainers“ gehabt und sich deshalb für das Red-Bull-Projekt entschieden. Im vergangenen Jahr habe man bei einigen Teams des Red-Bull-Kosmos „Kleinigkeiten verändert, bei anderen mehr“.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf