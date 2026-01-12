Klopp: Helene Fischer „fast von der Bühne geholt“

Seit einem Jahr ist Trainerlegende Jürgen Klopp Global Head of Soccer bei Red Bull. Am Montag ließ der Deutsche bei Sport und Talk im Hangar 7 auf ServusTV sein erstes Jahr in dieser Funktion Revue passieren – und verriet eine skurrile Anekdote mit Helene Fischer ...
Das mit Borussia Dortmund verlorene Champions-League-Finale gegen Bayern München im Jahr 2013 war eine von Klopp bittersten Niederlagen. Als Mannschaft und Betreuerstab nach dem Endspiel in einer Eventlocation in London zusammensaßen, habe Helene Fischer auf der Bühne gesungen – und plötzlich den Gute-Laune-Song „Tage wie diese“ der Toten Hosen zum Besten gegeben, verriet der Deutsche.
„Helene Fischer ist wirklich eine tolle Künstlerin, aber in diesem Moment hätte ich sie fast von der Bühne geholt“, brachte Klopp die Gäste im Hangar 7 zum Lachen.
Schmunzeln mussten die Gäste auch, als der 58-Jährige von seinen Aktivitäten rund um die Weihnachtsfeiertage erzählte. Er habe eine schöne Familienzeit verbracht, das sei während seiner Zeit als Cheftrainer nicht möglich gewesen. Jetzt gebe es auch einen zweieinhalbjährigen Enkel, so mache Weihnachten wieder viel mehr Spaß. „Ich bin viel auf dem Boden rumgesessen und habe mit dem Traktor gespielt“, schmunzelte Klopp über seine „Aufgaben“ als Opa.
Früher seien die sogenannten besinnlichen Tage „durchgepeitscht“ worden, „jetzt genieße ich das sehr“.
„Fünf Jahre Erfahrung“ in einem Jahr gesammelt
Vor fast genau einem Jahr wurde der frühere Dortmund- und Liverpool-Trainer in Salzburg vorgestellt, in dieser Zeit habe er „fünf Jahre Erfahrung gesammelt“, bilanzierte Klopp. Die Konstellation und Zusammenarbeit mit dem technischen Direktor Mario Gomez funktioniere ausgezeichnet und mache ihn „super happy“.
Es sei eine „interessante und spannende Aufgabe“, er habe keine Lust mehr auf „den straffen Terminkalender eines Trainers“ gehabt und sich deshalb für das Red-Bull-Projekt entschieden. Im vergangenen Jahr habe man bei einigen Teams des Red-Bull-Kosmos „Kleinigkeiten verändert, bei anderen mehr“.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.