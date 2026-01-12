100.000 Euro bezahlt, um 50.000 retour zu erhalten

Ende November 2025 hat den Tiroler aus dem Bezirk Kitzbühel eine Frau über eine Dating-App von kontaktiert. Sie würde in Salzburg wohnen und mit dem Aufbau einer eigenen Handelsfirma beschäftigt sein. Nach einiger Zeit schlug sie dem späteren Opfer vor, ihr beim Investieren in Kryptowährung behilflich zu sein. Obwohl er die Frau angeblich nie persönlich traf, stieg er ein.