Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sogar die Bank warnte

100.000 Euro bezahlt, um 50.000 retour zu erhalten

Tirol
12.01.2026 21:29
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

So leichtes Spiel wie in diesem Fall haben Online-Betrüger wohl auch nur selten. Ein 48-jähriger Unterländer erhoffte sich das große Geld, verlor am Ende freilich mehr als 150.000 Euro.

0 Kommentare

Ende November 2025 hat den Tiroler aus dem Bezirk Kitzbühel eine Frau über eine Dating-App von kontaktiert. Sie würde in Salzburg wohnen und mit dem Aufbau einer eigenen Handelsfirma beschäftigt sein. Nach einiger Zeit schlug sie dem späteren Opfer vor, ihr beim Investieren in Kryptowährung behilflich zu sein. Obwohl er die Frau angeblich nie persönlich traf, stieg er ein.

Kursgewinne vorgetäuscht
Nachdem er die erste Summe in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages überwiesen hatte, habe sich der Betrag durch Kursgewinne erhöht und sei auf einen niedrigen sechsstelligen Dollarbetrag angestiegen, gaben die Gauner im Hintergrund an.

Geld nur nach Zahlung von Steuern
Der Unterländer wollte sich daraufhin den gesamten Betrag auszahlen lassen. Doch die Gauner hielten ihn hin und wurden noch dreister. Denn die Auszahlung wäre nur möglich gewesen, wenn zuvor wiederum ein mittlerer fünfstelliger Dollarbetrag an Steuern bezahlt worden wäre.

Warnung von Hausbank ignoriert
Während der 48-Jährige offenbar immer noch nicht misstrauisch wurde, hat ihn seine Hausbank kontaktiert. Der waren verdächtige Kontobewegungen aufgefallen, deshalb riet sie ihm vor weiteren Überweisungen ab. 

„Hilfsbereite“ Agentur auf Zypern wollte Geld
Doch dann fiel der Mann auch noch auf ein angebliches Angebot auf Instagram herein. Dort hieß es, dass eine Agentur mit Sitz in Zypern verschiedenen Geschädigten von Anlagebetrügereien helfe, eingesetztes Geld wiederzubekommen. Dafür würde die Agentur jedoch weiteres Kapital benötigen.

Mehr als 100.000 Euro überwiesen
Der Unterländer glaubte der vermeintlichen Agentur und überwies wiederum Bargeld in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags – etwas über 100.000 Euro. Kurios: Mit diesem Betrag wollte er die 50.000 Euro wieder bekommen.

Am Ende war alles futsch
Es kam, wie es kommen musste. Am Ende waren die gesamten gut 150.000 Euro verloren. 

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
147.150 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
117.358 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
110.942 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf