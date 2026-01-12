Vorteilswelt
Gnadenlose Krankheit

Krebs! Düdelingener Salzburg-Schreck stirbt mit 42

Fußball International
12.01.2026 20:30
Thierry Steimetz wurde nur 42 Jahre alt …
Thierry Steimetz wurde nur 42 Jahre alt …(Bild: Krone KREATIV/APA/dpa/Felix Hörhager; https://www.facebook.com/F91Diddeleng)

Der Luxemburger Fußball trauert um einen Mann, der einen immens großen Anteil an einer der größten Sensationen der jüngeren Fußball-Geschichte des Landes gehabt hat: Mit Thierry Steimetz ist jener Kicker gestorben, der im Juli 2012 mit einem Assist und zwei Toren den F91 Düdelingen in der Champions-League-Quali mit zum Triumph gegen den FC Red Bull Salzburg geschossen hat! Der gebürtige Franzose wurde nur 42 Jahre alt …

0 Kommentare

Es waren zwei denkwürdige Partien, die die Luxemburger am 17. und 24. Juli 2012 gegen Österreichs Meister darbrachten. Das 0:1 im Hinspiel in Düdelingen, zu dem Steimetz die Vorlage zum Treffer Aurélien Joachims (75. Minute) gab, war aus Sicht der „Bullen“ zwar eine Blamage. Aber dass man diesen „Betriebsunfall“ daheim ausbessern würde, daran herrschte eigentlich kein Zweifel …

Doch es kam anders als erwartet, ganz anders – vor allem auch dank Steimetz, der in der 26. Minute das 1:0 für die Gäste erzielte. Die Salzburger antworteten zwar noch vor der Pause durch Tore von Jakob Jantscher (28.) und Martin Hinteregger (37.), aber nach der damals noch gültigen Auswärtstor-Regel stand man auch dann noch vor dem Aus. Aber es wurde noch schlimmer …

Denn kurz nach der Pause war es wie bereits im Hinspiel Aurélien Joachim, der die Sorgen der „Bullen“ mit seinem Ausgleichstreffer wieder vergrößerte (48.) – und dann schlug erneut die Stunde von Steimetz, als er die Luxemburger gar mit 3:2 in Führung brachte (57.). Cristiano und Gonzalo Zárate drehten die Partie zwar per Doppelschlag noch einmal (81., 82.), für den Aufstieg langten die beiden Tore aber nicht mehr.

Steimetz blieb nach dieser Glanzstunde für den luxemburgischen Fußball noch zwei Jahre lang bei Düdelingen (insgesamt 56 Pflichtspiele 19 Tore, 14 Assists), ehe er nach Deutschland zum saarländischen FC Homburg 08 in die deutsche Regionalliga Süd/West wechselte. Dort erzielte er in 53 Partien 13 Volltreffer und zudem leistete er 10 Tor-Vorlagen – ehe das Schicksal mit der Diagnose Krebs knallhart zuschlug ...

Eine bösartige Tumor-Erkrankung erforderte die Amputation seines rechten Unterschenkels – die Ärzte hofften, damit eine vollständige Heilung von Steimetz herbeiführen zu können. Doch die Krankheit kam wieder und erwies sich als letztlich zu starker Gegner. „Mit großer Bestürzung haben wir heute die Nachricht vom Tod unseres früheren Spielers Thierry Steimetz erhalten. Sein Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer“, so der FC 08 Homburg ...

Hannes Maierhofer
