Serie A

Juve nach Kantersieg gegen Cremonese auf Rang drei

Fußball International
12.01.2026 23:17
Juve im Siegestaumel
Juve im Siegestaumel(Bild: EPA/Alessandro Di Marco)

Juventus Turin hat sich in der Serie A dank eines deutlichen Heimsiegs auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben!

Italiens Fußball-Rekordmeister gewann am Montagabend gegen Cremonese deutlich 5:0.

Nun vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter
Die Gäste spielten nach einer knappen halben Stunde in Unterzahl.

Bei einem Spiel mehr hat Juve nun vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand, auf den Zweiten Milan fehlt nur ein Zähler.

