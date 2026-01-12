Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FA Cup

Liverpool gegen Barnsley locker eine Runde weiter!

Premier League
12.01.2026 22:57
Freude und Erleichterung bei den Liverpool-Spielern
Freude und Erleichterung bei den Liverpool-Spielern(Bild: AP/Jon Super)

Liverpool hat die Hürde Barnsley in der dritten Runde des englischen FA Cups ohne Probleme genommen!

0 Kommentare

4:1 siegten die Reds am Montagabend an der heimischen Anfield Road. Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz und Hugo Ekitike trafen gegen den Drittligisten.

Liverpool ist nun bereits elf Pflichtspiele in Folge unbesiegt – der beste Lauf seit einem Jahr.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Dominik Szoboszlai
Liverpool
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
148.160 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
119.966 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
112.739 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Premier League
Bei 1:8-Klatsche
„Riesen-Frechheit!“ Bayern-Tor sorgt für Aufregung
Heikles Statement
Karl, Real Madrid und Fjörtofts Traum von Klum
Deutsche Bundesliga
Höchster Saisonsieg! Bayern überrollen Wolfsburg
Deutsche Bundesliga
Augsburg kommt bei Gregerl-Debüt unter die Räder!
Deutsche Bundesliga
Furiose 1. Hälfte: Stuttgart überrollt Leverkusen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf