Liverpool gegen Barnsley locker eine Runde weiter!

Sensationell! Paris FC eliminiert Paris SG im Cup
Milliarden-Klub out
Liverpool hat die Hürde Barnsley in der dritten Runde des englischen FA Cups ohne Probleme genommen!
4:1 siegten die Reds am Montagabend an der heimischen Anfield Road. Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz und Hugo Ekitike trafen gegen den Drittligisten.
Liverpool ist nun bereits elf Pflichtspiele in Folge unbesiegt – der beste Lauf seit einem Jahr.
