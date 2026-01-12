Gegen SPÖ-Plan: NEOS proben Aufstand in Koalition

Auch Ärztekammer sauer

Denn bereits am Sonntag hat die Ärztekammer all das abgelehnt. „Das ist eigentlich fast ein Anschlag an einer Säule unserer Gesundheitsversorgung. Die Wahlärzte sind jetzt inzwischen schon sehr wichtig, um hier unsere Versorgung sicherzustellen, unterstützen dabei die Kassenärzte, und daher ist dieses Ansinnen für uns überhaupt nicht nachvollziehbar“, sagte deren Präsident Johannes Steinhart in der ZiB 2.