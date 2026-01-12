Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fredrik Mühlbacher

„Ich hatte Herzrasen – da hat alles zugemacht!“

Salzburg
12.01.2026 22:15
Fredrik Mühlbacher
Fredrik Mühlbacher(Bild: Christof Birbaumer)

Es war ein Schreckmoment, der vor allem daheim vor den Bildschirmen viele zittern ließ. Biathlet Fredrik Mühlbacher musste die Herren-Staffel in Oberhof als Schlussläufer aufgrund von Atemproblemen aufgeben. Mit der „Krone“ sprach der 27-Jährige über das Rennen und die Stunden danach.

0 Kommentare

 „Ich bin ganz normal ins Rennen gegangen. Vor den letzten beiden Liegendschuss habe ich plötzlich Herzrasen bekommen – da hat alles zugemacht.“ Als er den Schießstand verließ, war ihm klar, dass das Rennen gelaufen war. „Ich bin bei (Cheftrainer) Ludwig Gredler vorbeigelaufen und habe ihm gedeutet, dass es nicht mehr geht. Der Puls ging nicht mehr runter.“

Lesen Sie auch:
Tommaso Giacomel (l.) trauert um Sivert Bakken.
Trauer um Bakken
Giacomel unter Tränen: „Viele negative Gedanken“
07.01.2026

Mühlbacher: „Vor fünf Jahren hatte ich das schon einmal“
Als Mühlbacher mit der „Krone“ darüber spricht, wirkt er seelenruhig. „Mir geht’s ja auch gut. Ich wurde in St. Johann untersucht, alles ist im grünen Bereich.“ Zumal der für den HSV Saalfelden startende Loipenjäger die Situation bereits kannte.

„Vor fünf Jahren hatte ich das schon einmal. Daher habe ich mir keine Sorgen gemacht.“ Sollte das Problem wiederholt auftreten, „müsste man es veröden. Ich mache mir deshalb aber keinen Kopf.“ Seine Familie und Freunde daheim taten das umso mehr.

Lesen Sie auch:
Karoline Simpson-Larsen
Tränen in den Augen
Biathlet tot: Langläuferin verrät letztes Gespräch
05.01.2026

„Für die Trainer und die Leute daheim war es sicher schlimmer als für mich. Ich musste oft die gleiche Nachricht schreiben“, kann er darüber grinsen. Sein Fokus gilt nun der EM (ab 28. Jännerin Sjusjoen). Dort hat er aus dem Vorjahr zwei Medaillen zu verteidigen.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
147.854 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
119.197 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
112.170 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf