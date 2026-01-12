„Ich hatte Herzrasen – da hat alles zugemacht!“

„Ich bin ganz normal ins Rennen gegangen. Vor den letzten beiden Liegendschuss habe ich plötzlich Herzrasen bekommen – da hat alles zugemacht.“ Als er den Schießstand verließ, war ihm klar, dass das Rennen gelaufen war. „Ich bin bei (Cheftrainer) Ludwig Gredler vorbeigelaufen und habe ihm gedeutet, dass es nicht mehr geht. Der Puls ging nicht mehr runter.“