Kippte beim Basteln

Hof: Auto fällt in eigener Garage auf Pensionisten

Salzburg
12.01.2026 20:58
Die Feuerwehr musste den Mann mittels Hebekissen befreien.
Die Feuerwehr musste den Mann mittels Hebekissen befreien.(Bild: Feuerwehr Hof bei Salzburg)

Sonderbarer Einsatz in Hof bei Salzburg: Montagabend bastelte ein Pensionist in Hof bei Salzburg an seinem Auto. Aus unbekannter Ursache kippte das Vehikel vom Wagenheber und provisorischen Holzstücken – der Mann wurde eingeklemmt und verletzt . . .

0 Kommentare

„Untypisches Einsatzbild“ – mit diesen Worten beschreibt der Einsatzleiter der Feuerwehr Hof bei Salzburg, Michael Kerschbaum, einen Einsatz am Montagabend. Das Rote Kreuz alarmierte die Florianis mit dem Hinweis „eingeklemmte Person“. 

Was sich dann zeigte, war durchwegs ungewöhnlich. wie Kerschbaum schildert: „Ein Mann höheren Alters lag in seiner eigenen Garage unter dem Auto. Das Auto kippte beim Basteln und klemmte den Mann unter sich ein.“

Das Fahrzeug wurde mittels Hebekissen und Manneskraft angehoben, um die eingeklemmte Person schonend zu befreien. Der Notarzt war bereits vor Ort und versorgte den scheinbar aufgebrachten Mann nach der Bergung medikamentös. Die Rettung brachte den Pensionisten zügig ins Krankenhaus. 

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Salzburg

