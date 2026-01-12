Europameister sind weiter enttäuscht vom ORF

„Ja, Wahnsinn. Einfach toll“

Der erst 23-jährige Kapitän Fülöp Losonci strahlte: „Ja, es ist unglaublich. Das Finale – es war knapp, 40 Minuten lang. Wir gehen wieder ins Penaltyschießen. Da haben wir bewiesen, dass wir wahrscheinlich den besten Penalty-Torhüter der Welt im Tor haben. Wir können alle drei unserer Penaltys treffen und ja, am Ende stehen wir hier als Europameister.“