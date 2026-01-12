Vorteilswelt
Mattscheibe bei Sieg

Europameister sind weiter enttäuscht vom ORF

Sport-Mix
12.01.2026 20:37
Kapitän Fülöp Losonci stemmte unter dem Jubel der Teamkollegen den Pokal in die Höhe.
Kapitän Fülöp Losonci stemmte unter dem Jubel der Teamkollegen den Pokal in die Höhe. Österreichs Herren holten Sonntag in Heidelberg zum vierten Mal den EM-Titel im Hallenhockey.(Bild: Worldsportpics/Frank Uijlenbroek)

Österreichs Hockey-Herren feierten ihren vierten EM-Titel im Hallenhockey gebührend. In der „Halbestadt Bar“ in Wien wurde ein Teil der Nacht zum Tage gemacht. Ein Wermutstropfen in den zahlreichen ausgeschenkten elektrolytischen Getränken war die Tatsache, dass ihr Triumph im ORF gar nicht zu sehen war.

0 Kommentare

Sabine Blemenschütz, Generalsekretärin des österreichischen Hockey-Verbands, erklärte: „Der ORF hatte viele Wintersport-Geschichten zu erledigen. Aber es ist trotzdem für uns schon etwas enttäuschend, dass dieser große Sieg nicht auf ORF Sport Plus zu sehen war.“ Professionell wie der kleine Verband arbeitet, lieferten sie aber Bewegtbilder aus Heidelberg an den Küniglberg.

Dieser Mann hat scheinbar keine Nerven
In diesen sah man die großen Emotionen und das großartige Können der Mannschaft. Torhüter Mateusz Szymczyk hat scheinbar keine Nerven, Auch das macht ihn zum besten Penaltytorhüter der Welt. So hatte der Routinier von den Arminen aus Wien ganz großan Anteil am EM-Titel.

Nachdem der Goalie im Semifinale gegen Spanien gleich zweimal im Penalty-Shoot-Out pariert hate, fixierte er im Endspiel gegen Polen mit einem gehaltenen Penalty den vierten EM-Titel nach 2010, 2018 und 2022. Zuvor hatte Österreich gegen die starken Polen einen 1:3-Rückstand aufgeholt. In der regulären Spielzeit trafen Kapitän Fülöp Losonci (2) und Sebastian Eitenberger. Die beiden und Nikolas Wellan ließen dann im Penaltyschießen Teamchef Robin Rösch, der nach einem Generationswechsel sein Team perfekt eingestellt hatte, jubeln.

„Ja, Wahnsinn. Einfach toll“
Der erst 23-jährige Kapitän Fülöp Losonci strahlte: „Ja, es ist unglaublich. Das Finale – es war knapp, 40 Minuten lang. Wir gehen wieder ins Penaltyschießen. Da haben wir bewiesen, dass wir wahrscheinlich den besten Penalty-Torhüter der Welt im Tor haben. Wir können alle drei unserer Penaltys treffen und ja, am Ende stehen wir hier als Europameister.“

Teamchef Robin Rösch meinte: „Die Freude ist natürlich riesengroß. Tolle Energieleistung von der Mannschaft, die sich im Turnier von Spiel zu Spiel gesteigert hat. Ja, Wahnsinn. Einfach toll.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
