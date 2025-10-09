Israelischer Minister will gegen Gaza-Deal stimmen

Kinder freuen sich, „endlich nach Hause zu können“

Der arabische TV-Sender Al-Arabi al-Jadid zeigte Bilder von Kindern, die sich über die Nachricht freuten. Ein Mädchen sagte dem Sender, sie freue sich, nun endlich wieder nach Hause gehen zu können. „Sobald sie uns sagen, dass wir gehen können, mache ich mich auf den Weg“, sagte sie. In Tel Aviv versammelten sich die Familien der festgehaltenen Geiseln auf dem sogenannten „Platz der Geiseln“. „Präsident Trump, vielen Dank. Wir danken ihm, ohne ihn würden unsere Kinder nicht nach Hause zurückkehren“, sagte Hatan Angrest, dessen Sohn Matan eine der Geiseln ist.