EU-Rechnungshof warnt vor zu vielen Fehlern

Wie in den vergangenen fünf Jahren gab der Rechnungshof auch heuer aufgrund der „wesentlichen Fehlerquote“ und „weitverbreiteter Fehler“ ein sogenanntes „versagtes Prüfungsurteil“ zu den EU-Ausgaben für 2024 ab. Die meisten Fehler gibt es laut Bericht erneut bei den Ausgaben für die EU-Kohäsionspolitik, auch wenn auch diese Quote im Vergleich zum Vorjahr rückläufig ist: Sie lag 2024 bei 5,7 Prozent, nach fast 10 Prozent im Jahr davor. Am häufigsten hängen Fehler mit nicht förderfähigen Projekten und Kosten sowie mit Verstößen gegen die Vergabevorschriften bei öffentlichen Aufträgen zusammen.