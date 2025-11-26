Zugausfälle- und Umleitungen auf der Nordbahn

Pendler auf der Nordbahn aufgepasst! In den kommenden Wochen kommt es auf der Strecke zu einigen Fahrplanänderungen. Wegen Bauarbeiten im Bereich Wien-Leopoldau wird die Linie REX1 und die S-Bahn umgeleitet.
Von 27. November bis 12. Dezember kommt es zu einer weitreichenden Umleitung der Linie REX. Die meisten Züge, bis auf Verbindungen am späten Abend sowie einzelne Verstärkerzüge, fahren ab Donnerstag Früh nicht wie gewohnt über Wien-Leopoldau, sondern werden umgeleitet. Zwischen Deutsch Wagram und Wien Meidling halten sie dahe verstärkt in Wien Stadlau, Wien Simmering und Wien Hauptbahnhof. In Richtung Norden halten die Züge auch am Bahnhof in Wien Süßenbrunn.
S1: Zugausfälle und Schienenersatzverkehr
Noch stärker betroffen ist die S-Bahn-Linie S1.Von 6. Dezember bis 13. Dezember müssen zwischen Deutsch-Wagram und Marchegg zahlreiche Züge entfallen. Zwischen Deutsch-Wagram und Gänserndorf werden sie durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Ein Zug der Linie S1 kann trotz Bauarbeiten weiterhin zwischen Wien und Gänserndorf fahren, teilt die ÖBB mit. Diese Züge fahren insofern auch bis nach Marchegg und wieder retour.
