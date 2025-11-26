Zugausfälle- und Umleitungen auf der Nordbahn

Von 27. November bis 12. Dezember kommt es zu einer weitreichenden Umleitung der Linie REX. Die meisten Züge, bis auf Verbindungen am späten Abend sowie einzelne Verstärkerzüge, fahren ab Donnerstag Früh nicht wie gewohnt über Wien-Leopoldau, sondern werden umgeleitet. Zwischen Deutsch Wagram und Wien Meidling halten sie dahe verstärkt in Wien Stadlau, Wien Simmering und Wien Hauptbahnhof. In Richtung Norden halten die Züge auch am Bahnhof in Wien Süßenbrunn.