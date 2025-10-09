Vorteilswelt
Eine war 78 Jahre alt

Zwei betrunkene Lenkerinnen aus Verkehr gezogen

Oberösterreich
09.10.2025 07:02
Bei beiden Damen zeigte der Alkomat-Test ein deutliches Ergebnis (Symbolbild)
Bei beiden Damen zeigte der Alkomat-Test ein deutliches Ergebnis (Symbolbild)

Oft sind es Männer, die in beeinträchtigtem Zustand hinterm Steuer ertappt werden. Am Mittwoch wurden jedoch zwei Damen ertappt, die jeweils deutlich zu tief ins Glas geschaut hatten. Eine der beiden, eine 78-Jährige, hatte auch gleich mehrere Kollisionen verursacht, und war dann zu Fuß zu Sturz gekommen.

0 Kommentare

Eine 78-Jährige aus Hörsching lenkte ihren PKW am Mittwoch gegen 17:05 Uhr auf der Voglerstraße von ihrem Heimatort in Richtung Kaserne. In einem Baustellenbereich kam ihr ein 53-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Wagen entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahn brachte der Mann sein Auto zum Stillstand, um die 78-Jährige vorbeifahren zu lassen.

Fuhr gegen Auto und Motorrad
Diese versuchte über den Gehsteig auszuweichen, touchierte dabei aber das Fahrzeug des 53-Jährigen. Die Hörschingerin setzte ihre Fahrt einfach fort und touchierte kurz darauf eine Fahrbahnbegrenzung. Etwa 200 m von der Unfallstelle entfernt, wollte die 78-Jährige rückwärts einparken und touchierte dabei mehrmals ein abgestelltes Motorrad.

Als die Frau aus dem Wagen stieg, kam sie auch noch zu Sturz. Anschließend wollte sie Richtung eines Wohnhauses gehen. Zeugen hinderten die Frau jedoch, sich von der Unfallstelle zu entfernen und verständigten die Polizei. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,70 Promille, ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Fahrweise verriet Vergehen
Auch in Gmunden wurde eine beeinträchtigte Frau aus dem Verkehr gezogen. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise wurde eine Streife im Bereich Mitterweißenbach, Gemeinde Bad Ischl, auf eine 45-jährige Autolenkerin aus Hallein aufmerksam. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle bemerkten die Polizisten sofort eindeutigen Alkoholgeruch.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Außerdem konnten die Beamten im Fahrzeug eine geringe Menge an Suchtgift, ein Kampfmesser sowie Munition auffinden und sicherstellen. Die 45-Jährige wird angezeigt.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Verkehr
