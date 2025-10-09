Zwei betrunkene Lenkerinnen aus Verkehr gezogen

Oft sind es Männer, die in beeinträchtigtem Zustand hinterm Steuer ertappt werden. Am Mittwoch wurden jedoch zwei Damen ertappt, die jeweils deutlich zu tief ins Glas geschaut hatten. Eine der beiden, eine 78-Jährige, hatte auch gleich mehrere Kollisionen verursacht, und war dann zu Fuß zu Sturz gekommen.