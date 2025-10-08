Voest-Boss zu Stahlzöllen: „Wichtiger Schritt“

„Am Ende sind alle ärmer“

Neben der Voest als landesweit mit Abstand größtem Stahlkonzern sind in Oberösterreich einige weitere Unternehmen in der Stahlindustrie tätig. Etwa der Familienbetrieb Teufelberger aus Wels, der unter anderem Stahlseile produziert. Chef Florian Teufelberger beurteilt die von der EU-Kommission geplante Ausweitung der Zölle gemischt: „Das ist die notwendige Reaktion auf eine grundsätzlich problematische Entwicklung, die die Amerikaner losgetreten haben.“ Europa habe sich in einem „unerfreulichen Spiel“ aufgerafft, die eigenen Interessen zu vertreten. Aber, sagt Teufelberger: „Wir sind in einer Situation, wo Zoll Gegenzoll auslöst, und am Ende sind alle ärmer als zuvor.“