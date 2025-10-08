Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Maßnahmen der EU

Voest-Boss zu Stahlzöllen: „Wichtiger Schritt“

Oberösterreich
08.10.2025 14:57
Herbert Eibensteiner ist Vorstandsvorsitzender der Voestalpine.
Herbert Eibensteiner ist Vorstandsvorsitzender der Voestalpine.(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel Artist Andreas Hofer)

Die EU-Kommission will die Einfuhrgebühren auf Stahl verdoppeln. Das Vorhaben stößt in der Branche auf gemischte Reaktionen: Herbert Eibensteiner, CEO der Voestalpine, begrüßt die Handelsmaßnahmen und forderte weitere Schritte für eine „zukunftsfähige Stahlindustrie.“ Seilehersteller Teufelberger spricht von einem „unerfreulichen Spiel“.

0 Kommentare

Der nächste Akt im weltweiten Handelsstreit: Die EU-Kommission will die Menge an zollfreiem Importstahl, wie berichtet, auf rund 18 Millionen Tonnen pro Jahr halbieren. Zum Vergleich: In Österreich werden pro Jahr sieben bis acht Millionen Tonnen Rohstahl produziert. Für alle Stahlimporte darüber hinaus will die Kommission die Einfuhrgebühren auf 50 Prozent verdoppeln. Das soll Zukäufe von außerhalb der EU drosseln und die Produktion innerhalb Europas stärken. EU-Rat und -Parlament müssen dem Vorschlag aber noch zustimmen.

„Müssen rasch beschlossen werden“
An der Stahlbranche hängen in Österreich und insbesondere in Oberösterreich zahlreiche Jobs, allen voran bei der Voestalpine mit Hauptsitz in Linz. CEO Herbert Eibensteiner begrüßt das EU-Vorhaben gegenüber der „Krone“: „Die Handelsschutzmaßnahmen sind ein wichtiger Schritt zur Eindämmung der über die vergangenen Jahre verstärkten Importschwemme und zur Sicherung der europäischen Stahlindustrie. Diese müssen nun rasch beschlossen werden und idealerweise Anfang 2026 in Kraft treten.“

Voest-CEO fordert weitere Maßnahmen
Der Voest-Boss fordert aber weitere Maßnahmen. Derzeit bekommen energieintensive Industrien zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit Emissionszertifikate noch teilweise gratis, bis 2034 läuft die Regelung stufenweise aus. Das soll den Klimaschutz vorantreiben und wirtschaftliche Anreize für die Reduktion der Emissionen setzen.

Für Eibensteiner ist jedoch „eine Verlängerung der Freizuteilung im Emissionshandel über 2034 hinaus essenziell, um Investitionen in der Transformationsphase nicht zu gefährden.“ Zudem meint der Voestalpine-CEO: „Ebenso entscheidend sind dauerhaft wettbewerbsfähige Energiepreise und realistische Klimaziele für 2035 und 2040 – der bestehende Zielpfad bis 2050 ist bereits ambitioniert genug.“

Lesen Sie auch:
Die europäischen Hersteller stecken in der Krise.
„Das reicht nicht“
EU-Kommission will Zölle auf Stahl verdoppeln
07.10.2025
„Ein Meilenstein“
Voest baut Industrie-Testanlage für grünen Stahl
25.09.2025

„Am Ende sind alle ärmer“
Neben der Voest als landesweit mit Abstand größtem Stahlkonzern sind in Oberösterreich einige weitere Unternehmen in der Stahlindustrie tätig. Etwa der Familienbetrieb Teufelberger aus Wels, der unter anderem Stahlseile produziert. Chef Florian Teufelberger beurteilt die von der EU-Kommission geplante Ausweitung der Zölle gemischt: „Das ist die notwendige Reaktion auf eine grundsätzlich problematische Entwicklung, die die Amerikaner losgetreten haben.“ Europa habe sich in einem „unerfreulichen Spiel“ aufgerafft, die eigenen Interessen zu vertreten. Aber, sagt Teufelberger: „Wir sind in einer Situation, wo Zoll Gegenzoll auslöst, und am Ende sind alle ärmer als zuvor.“

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
134.084 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.976 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
120.530 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1231 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1088 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Oberösterreich
„Krone“ vor Ort
Julia Koschitz: Wärmflasche bei Dreh im Innviertel
Neue Maßnahmen der EU
Voest-Boss zu Stahlzöllen: „Wichtiger Schritt“
Pläne des Intendanten
Liebeserklärung und kürzeres Brucknerfest
Geschäftsjahr 2024/25
Knappe Million Verlust für Aufsteiger SV Ried
Einigung wurde erzielt
Bank zahlt nicht offengelegte Provisionen zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf